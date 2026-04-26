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NBA季後賽西部分區首輪今日（26日）來到鳳凰城進行第三戰（G3）。奧克拉荷馬城雷霆隊在當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂砍42分與8助攻的帶領下，以121：109再度擊敗太陽隊。雷霆隊目前在系列賽取得3：0的絕對領先，正式奪下聽牌賽點，距離晉級僅一步之遙。雷霆隊當家核心亞歷山大今日展現聯盟頂級球星實力，全場控球與進攻節奏完美，多次在太陽隊試圖拉近比分時挺身而出。除了亞歷山大的猛爆性得分，米切爾（Ajay Mitchell）頂替受傷缺陣的威廉姆斯（Jalen Williams）先發也繳出15分與6籃板的佳作，搭配卡魯索（Alex Caruso）在攻守兩端的穩定貢獻（13分、5籃板），讓雷霆在客場始終掌控比賽主動權。鳳凰城太陽隊今日在主場背水一戰，雖然展現極佳拚勁，鐵血前鋒「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）全場砍下33分7助攻，後衛格林（Jalen Green）也貢獻24分、5籃板與6助攻，但主將布克（Devin Booker）今日手感低迷，全場僅得16分。太陽隊今日開局一度領先9分，但防守端無法限制亞歷山大的單挑與分球，加上次節末段進攻斷電，被雷霆打出一波12：2的攻勢拉開分差，半場結束時太陽便以53：62落後。第四節太陽隊曾靠著布魯克斯連續兩記三分球一度將分差縮小至10分，但雷霆隊防守經驗老道，亞歷山大隨即穩穩兩罰全中，搭配霍姆格倫（Chet Holmgren）在內線的得分，徹底終結比賽懸念。雷霆全隊今日在三分線外多點開花，華萊士（Cason Wallace）與多爾特（Luguentz Dort）的及時外線讓太陽隊的防守顧此失彼。目前太陽隊陷入0：3的絕境，在NBA歷史上從未有球隊能在此情況下逆轉晉級。雙方的第四場比賽（G4）將繼續留在鳳凰城舉行，雷霆隊將全力追求橫掃晉級，而太陽隊則必須為了最後的尊嚴而戰。