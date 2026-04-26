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奧克拉荷馬雷霆今（26）日擊敗鳳凰城太陽取得季後賽首輪系列賽3：0的絕對聽牌優勢。然而，場上的爭議哨音與肢體接觸卻成為賽後焦點。雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）在比賽第三節因疑似「出腳絆倒」太陽一哥布克（Devin Booker），導致對方受傷必須回休息室檢查，此舉再度點燃球迷與媒體對於多特「打球太髒」的激烈討論。事件發生在比賽第三節，多特在防守布克時疑似伸腳絆到對方的腿，導致布克重摔倒地並隨即返回休息室接受檢查。雖然布克隨後重返賽場完成比賽，但這個危險的動作已引發外界質疑。賽後布克被問及該動作是否帶著惡意時，態度相對溫和表示：「我不確定是不是故意的。我看到他把腿伸出來了一點，他舉起手示意那是一個犯規，但裁判並沒有吹哨。」儘管布克並未公開指責多特，但這場意外已讓多特本就剽悍的球風再度成為放大鏡下的焦點。多特長期以來以強悍、甚至帶有侵略性的防守著稱，通常負責鎖死對方的頭號球星。然而，這種剽悍的球風也讓他多次被貼上「髒」的標籤。本賽季包括詹姆斯（LeBron James）與約基奇（Nikola Jokic）都曾對多特的防守動作表達過不滿，認為他的動作很容易導致對手受傷。美媒《Heavy Sports》指出，由於雷霆目前高居聯盟第一，在場上似乎比平均球隊更容易獲得哨音的眷顧，這讓多特能夠以更激烈的肢體對抗來應對全明星級別的對手。對於進攻能力有限的多特來說，維持這種兇悍的防守就是他立足聯盟的生存之道。多特現在與格林（Draymond Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）等人一同被視為聯盟中的「惡漢」，他們的風格就是要透過身體壓迫讓對手感到不適。雖然本次布克幸運躲過傷病，但《Heavy Sports》認為多特若不收斂動作，未來恐面臨禁賽風險。雷霆目前幾乎鎖定晉級席位，次輪極大機率將對陣洛杉磯湖人。屆時多特將面臨更嚴峻的防守挑戰，必須輪流應對詹姆斯、里夫斯（Austin Reaves）以及傳出可能傷癒復出的唐西奇（Luka Doncic），屆時多特的防守尺度勢必再度成為全聯盟關注的焦點。