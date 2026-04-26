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什麼是信義線東延段？北捷神秘R01站連外國人都好奇

應該可以發現原本大家以為的終點站「象山」，其實站別的代號是R02

原來藏在信義線東延段中，就是這個「廣慈奉天宮站」。

▲北捷淡水信義線在不少人心中都認為「象山站」是起點或終點站，不過你有發現象山站的編碼是R02嗎？R01又跑去哪了？（圖/Threads）

淡水信義線「廣慈奉天宮站」蓋整整10年！施工難點曝光

這條全長約1.4公里的路線，其實早在2016年10月17日就開工，至今已經快要施工10年

該條路線雖然短，但施工難度堪稱「史上最難」

▲這條全長約1.4公里的路線，其實早在2016年10月17日就開工，由於施工難度非常高，至今已經蓋快10年，終於要在6月底要通車。（圖/台北捷運局提供）

淡水信義線「廣慈奉天宮站」準備通車！最新進度、免費搭乘活動一覽

北捷表示目前工程進度已經突破90%，廣慈奉天宮站預計6月會報請交通部履勘，若進度順利，最快可於6月底正式通車。

▲台北捷運淡水信義線「R01廣慈奉天宮站」目前進度超過90%，最快6月底將正式通車。（圖/台北捷運局提供）

信義區通勤族真的等10年了！台北捷運運量第二大的「淡水信義線」真正的起始站「廣慈奉天宮站」終於要在6月底正式通車，北捷也預計到時候車站啟用時，提供免費1個月的搭乘活動，鼓勵民眾體驗信義線東延段的便利，許多信義區民眾都表示：「從我高中蓋到我都結婚了，終於有捷運可以搭回家！」所謂北捷「信義線東延段」就是捷運信義線「象山站」尾軌東端以高運量地下方案向東延伸，沿信義路六段至福德街廣慈博愛園區前增設終點車站，並從車站以東起以潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止，全長約1.4公里，共設置1座地下車站及供營運調度使用之尾軌。如果有在搭淡水信義線的民眾，，當時甚至還有日本人在社群發文討論「神秘消失的R01跑去哪裡」，，《NOWNEWS》記者租屋處就在廣慈奉天宮站附近，從8年前搬來一路看該處施工至今，後來也才知道原來那就是R01站，但也有許多在地人好奇為什麼短短的路段，卻要蓋這麼久。北捷就曾經說明，，原因包括因為路線端點車站營運需求，使得整個開挖規模非常大，幾乎是萬大線、環狀線中運量標準車站的2倍；除了廣還要深，要往下挖達10層樓深；最後則是路線延伸至四獸山山麓，面臨複雜的地質挑戰，從淺層泥沼的軟弱黏土到深層超硬岩盤，施工過程開挖機具都陷在軟弱的黏土當中，工程時間才會如此之久。而原本淡水信義線「廣慈奉天宮」要在第一季的時候通車，不過後來確定延後，另外，為了鼓勵民眾體驗信義線東延段的便利，到時候廣慈奉天宮站如果通車，北捷初步規劃提供為期1個月的免費搭乘活動，不過具體細節都還在討論中，一切就等官方公布訊息。只能說，未來廣慈奉天宮站開通之後，不僅方便廣慈博愛園區以及周邊居民通勤，也能夠緩解信義區末端的交通壓力呢！