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▲王俐人踏入演藝圈工作完全是意外，出道作品是《麻辣鮮師》。（圖／Lisa Wang王俐人臉書）

▲王俐人單穿性感睡衣賣吹風機。（圖／Lisa Wang王俐人臉書）

▲王俐人昨日在直播中大膽脫掉上衣，讓男優幫她全身按摩。（圖／翻攝自SWAG）

49歲女星王俐人出道多年，說話風格直白，給人一種傻大姐形象，。不過王俐人似乎沒有生意頭腦，開餐廳失利加上替友人掛名餐廳負責人，導致她負債1千萬。近年王俐人則靠業配、直播賣貨賺錢，昨（25）日深夜她還在SWAG開啟大尺度直播，賣弄性感的舉動與過去優雅氣質形成對比，讓不少粉絲看呆。在美國出生、長大的王俐人，畢業於私立名校巴納德學院，主修英文、副修心理學，沒想到畢業後從事的職業與這些科系都無關，意外踏進演藝圈。王俐人曾分享，自己當初試鏡，只是為了暑假返台期間找打工賺外快，想不到竟被劇組一眼相中，拍《麻辣鮮師》後一炮而紅，從此開始演藝生涯。王俐人出道後還拍過《超人氣學園》、《真命天女》、《給愛麗絲的奇蹟》、《智勝鮮師》等電視劇，近年也嘗試經營副業開餐廳，但2019年時碰上新冠疫情，導致她在台北東區開的預約制私廚生意慘淡。王俐人為了支付租金、人事成本，只能四處向銀行貸款，最終負債高達1千萬台幣，後來才在好友幫助下償還了一半。不過王俐人2025年又發生一起財務糾紛，她幫朋友開的日式料理店掛名當負責人，怎料朋友跑路，房東、員工都找上她討要說法，讓王俐人揹上500萬負債，等於總債務又回到1千萬左右，王俐人也相當無奈。她目前選擇走法律流程，希望友人能出面負責，並感嘆「好人真的不能當」。王俐人也因經濟壓力大，開始轉戰社群接業配、開直播賣產品；她日前沒穿內衣賣吹風機的影片，更成功吸引成人平台SWAG的注意，邀請王俐人加入《華語AV復興大作戰》直播間。王俐人爽快答應合作，並於昨晚身穿蕾絲睡衣開直播，大秀性感美肌，還脫下上衣、趴上床上任由男優幫她按摩全身，誇張尺度讓不少老粉絲嚇壞，對王俐人的轉變感到不解。王俐人也清楚自己的大膽作風會引來批評，日前受訪時就已回應外界，她過去保守大半輩子了，現在只不過是想更做自己。對於沒穿內衣的舉動，王俐人也表示這在美國是很正常的事情，不懂大家為何要這麼大驚小怪。