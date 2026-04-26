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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽西區首輪今（26）日由奧克拉荷馬市雷霆作客鳳凰城太陽，進行第三戰（G3）。才剛獲NBA關鍵球員獎的雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天全場狂砍42分，創下驚人的83%投籃命中率，讓他斬獲個人生涯季後賽的單場最高得分，也幫助雷霆最終以121：109拿下第三場，取得3：0聽牌優勢。太陽王牌狄倫（Dillon Brooks）也在賽後回應，「第四場比賽我會抓下他」。雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）22日才剛拿下關鍵球員獎，入圍MVP的他也展現氣魄，在作客鳳凰城太陽的比賽中，以驚人的八成三命中率狂飆42分。面對太陽隊主場的喧鬧氣氛與強烈身體對抗，亞歷山大開局便展現統治力，上半場7投全中、效率值滿分，為雷霆隊在客場定下基調。全場比賽他僅在第三節錯失三球，其餘時間手感皆相當炙熱。終場他累積18投15中，甚至有4籃板、8助攻、1抄截，罰球12罰11中，更是全隊唯一罰球突破二位數的球員，最終驚人的進帳42分得分，全能表現讓太陽隊防線徹底崩盤。亞歷山大今年在季後賽的狀況可以說一場比一場更好，今天的42分更是刷新個人生涯季後賽單場新高，超越他締造的37分，42分也超越底特律活塞坎寧安（Cade Cunningham）本月20日攻下的39分。只見亞歷山大在面太陽隊狄倫（Dillon Brooks）緊迫的防守時，以唯妙唯肖的假動作騙到對方，趁機跳投得分。狄倫雖然也砍下太陽全隊最高的33分，但仍然失敗收尾。迪倫在賽後受訪時回應亞歷山大的表現，罕見稱讚，「他效率很好，第四場比賽我會抓下他。（He's efficient and I got him Game 4）」雷霆隊在亞歷山大的帶領下，成功頂住客場壓力，終場贏得系列賽第三戰勝利，豪取3：0絕對優勢，且在季後賽歷史中，還未能有隊伍能在0：3落後時翻盤，雷霆的聽牌無疑是為球迷打了強心針。