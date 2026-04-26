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美伊陷入僵局

美國總統川普（Donald Trump）25日宣布，已取消特使團原定赴巴基斯坦與伊朗展開會談的行程。他強調，這並不代表美國及以色列會立即恢復對伊朗戰事。他同時也透露，在取消之後不到10分鐘後，美方即收到伊朗一份「比原先更好」的新提案。綜合路透社等外媒報導，川普在佛羅里達州告訴記者，他決定取消美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）的訪問計畫，理由是前往伊斯蘭馬巴德的行程過於奔波且耗資巨大，加上伊朗最新的和平提議對他而言「不夠好」。他也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文伊朗領導層內部存在「劇烈的內鬥與混亂」。他寫道：「沒人知道誰說了算，包括他們自己。此外，所有的牌都在我們手上，他們一張也沒有！如果他們想談，只要打通電話就行了！！！」他接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示，已取消此行，理由是「握有所有籌碼」，不需讓團隊飛18小時去「枯坐空談」。不過當美國媒體Axios問川普此舉是否意味敵對行動將恢復時，川普回應，「不，不是那個意思。我們還沒考慮到這一步」，顯示目前仍未進入戰事升級階段。對於媒體詢問情勢是否出現變化，川普表示「什麼都沒變」，只是伊朗交給美國的提案應該要更好。他指出，當他一取消行程，不到10分鐘，美國就收到一份新文件，內容比原先好很多。川普稱，這整個協議並不複雜，伊朗不能擁有核武，「就這麼簡單」。此前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）已離開巴基斯坦首都，與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）及其他高層官員的會談並無任何突破跡象。儘管阿拉奇形容他的巴基斯坦之行「非常有成效」，但根據伊朗政府的聲明，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在與謝里夫的通話中表示，德黑蘭不會在威脅或封鎖下進入「強加的談判」。裴澤斯基安指出，美國應首先解除「行動障礙」，包括對伊朗港口的封鎖，以創造解決問題的基礎。雖然25日的和談未能實現，但以色列總理辦公室表示，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已下令部隊「強力」打擊黎巴嫩境內的真主黨（Hezbollah）目標，這進一步考驗了已維持三週的停火協議。華盛頓與德黑蘭目前陷入僵局。伊朗基本上關閉了平時承載全球五分之一原油及液化天然氣運輸的荷姆茲海峽，而美國則封鎖了伊朗的石油出口。這場目前處於停火狀態的衝突始於2月28日美以對伊朗的空襲。隨後伊朗對以色列、美國基地及海灣國家發動打擊。戰爭將能源價格推至多年高點，引發通膨並使全球增長前景蒙上陰影。阿拉奇的官方Telegram帳號聲明指出，他「解釋了兩國對於停火以及完全結束強加於伊朗之戰爭的原則性立場」。當被問及德黑蘭對美方談判立場的顧慮時，一名在伊斯蘭馬巴德的伊朗外交消息人士告訴路透社：「原則上，伊朗方面不會接受過分的要求（maximalist demands）。」