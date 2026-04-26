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▲在傳出槍響之後，現場特勤人員隨即做出反應。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）首度以元首身份，出席「白宮記者聯誼晚宴」（White House Correspondents' Dinner），現場卻傳出槍響，並陷入混亂。據悉，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）已經在特勤局護送下，緊急離開現場。綜合路透社等外媒報導，美國總統川普與和其他政府官員在華盛頓希爾頓酒店出席「白宮記者聯誼晚宴」，當時他正與人進行交談，突然之間，宴會廳附近傳出了疑似槍聲的巨響，多名特勤人員隨即湧入會場，護送川普及梅蘭妮亞離開現場，同時也對著台下政要與媒體大聲咆哮，高喊「趴下，趴下」。據CSPAN的現場直播畫面，梅蘭妮亞在被維安人員護送下台前不久，似乎對人群中的某些狀況做出了反應，臉上露出擔憂的神情。在川普被護送離開後，隨後包括國防部長赫格賽斯在內的多位高級政府官員也被各自的保全人員護送離開。現場約有2600名賓客，槍響傳出之後，許多人紛紛尋找掩護，侍者們則驚慌奔向餐廳前方。 一陣混亂過後，賓客才從餐桌底下鑽了出來，開始觀察周遭的狀況。消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，川普很安全。一位政府官員表示，內閣成員也安然無恙。媒體報導稱，特勤人員已透過無線電宣布槍手已被抓獲。英國廣播公司（BBC）指出，這是近年來，甚至可能是歷史上，在「白宮記者聯誼晚宴」首次發生安全漏洞。這也是川普以在任總統首次出席該活動。