中國男星張凌赫近2個月來因新作《逐玉》而爆紅，在全球範圍內掀起熱潮，影響力已從亞洲圈層正式突破至歐美主流市場。近日，全球發行量最大的法文報紙《法蘭西西部報》（Ouest-France）為其開設個人專題報導，在《逐玉》之外，還詳細盤點其職業生涯5大代表作，盛讚他「精準詮釋了中式古典美男神韻」，反映出中式美學在國際視野下獨特的吸引力，說明了他指標性地位。
張凌赫東方優雅的帥氣 法國媒體也關注
《法蘭西西部報》是法國當地發行量穩居第一的付費日報，日發行量超過60萬份，讀者群體超過230萬，被認為是全球發行量最大的法語報紙。該報在亞洲文化板塊「K-Sélection」，特別為張凌赫開專區報導，並評價他兼具東方優雅與法國古典氣質，將其視為法國觀眾認知中國男演員的標誌性窗口。
由於該報鮮少為單一亞洲男演員設立如此詳細的個人專題盤點，這種高度聚焦通常僅保留給國際級影星，而該篇專題報導詳細介紹了張凌赫在不同角色的演技和多樣性，並推薦了5部必看清單，包括他在《寧安如夢》飾演權謀深沉的謝危，帶有一種危險又迷人的情感張力。在《雲之羽》裡則是飾演一名在權力祕密中成長的叛逆繼承人。
古裝劇之外，張凌赫也有現代劇作品《櫻桃琥珀》，他變身成90年代讓少女心動的學霸，此外，還有《愛你》裡的溫柔中醫師，以中醫美學治癒都市人的傷痛。《度華年》則是挑戰重生題材，駙馬與公主之間有命運糾葛。
張凌赫炫風吹向全球！打破中國劇同溫層
《法蘭西西部報》在報導中也對張凌赫主演的《逐玉》大加讚賞，直言這部劇在全世界爆紅，就是讓張凌赫變身國際大明星的關鍵。這部戲透過Netflix賣到全球 190多個國家，還衝上歐美、日韓和東南亞等15國的熱門榜冠軍。
法國媒體特別誇獎這部劇很有特色，把秦腔、皮影戲跟四川重慶的民俗元素拍得超美，完全打破了外國人對中國劇的刻板印象。尤其是張凌赫在劇中的造型更是帥出新高度，特別是他一下像是天生高貴的豪門公子，一下又變身成打完仗、滿臉血跡卻更有男人味的「破碎感」帥哥，迷倒一票外國粉絲。法媒還點名他在大結局與與田曦薇的表現，帥度爆表。
張凌赫在坎城影展獲關注 獲時尚媒體RCFA專題報導
此外，張凌赫190公分的身高與深邃骨相，也使他在坎城紅毯以GUCCI西裝造型獲時尚媒體RCFA專題報導，指出他是「紅毯上男裝的一大亮點」，當時他身著 Gucci祖母綠量身定製絲絨西裝驚豔全場。在眾多傳統黑燕尾服中，他以長版外套搭配開衩喇叭褲的俐落剪裁脫穎而出，絲絨與綢緞襯衫的材質碰撞更顯高級質感。
除了影視作品，張凌赫也積極參與全球議題，5月8日將上限的公益紀錄片《凌探未來》，就是張凌赫關心氣候變遷之作，在片中他回到江蘇家鄉，以電力實習生的姿態，深入探索海上風電、漁光互補等新能源，分享低碳技術的實際應用。
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《法蘭西西部報》是法國當地發行量穩居第一的付費日報，日發行量超過60萬份，讀者群體超過230萬，被認為是全球發行量最大的法語報紙。該報在亞洲文化板塊「K-Sélection」，特別為張凌赫開專區報導，並評價他兼具東方優雅與法國古典氣質，將其視為法國觀眾認知中國男演員的標誌性窗口。
由於該報鮮少為單一亞洲男演員設立如此詳細的個人專題盤點，這種高度聚焦通常僅保留給國際級影星，而該篇專題報導詳細介紹了張凌赫在不同角色的演技和多樣性，並推薦了5部必看清單，包括他在《寧安如夢》飾演權謀深沉的謝危，帶有一種危險又迷人的情感張力。在《雲之羽》裡則是飾演一名在權力祕密中成長的叛逆繼承人。
古裝劇之外，張凌赫也有現代劇作品《櫻桃琥珀》，他變身成90年代讓少女心動的學霸，此外，還有《愛你》裡的溫柔中醫師，以中醫美學治癒都市人的傷痛。《度華年》則是挑戰重生題材，駙馬與公主之間有命運糾葛。
張凌赫炫風吹向全球！打破中國劇同溫層
《法蘭西西部報》在報導中也對張凌赫主演的《逐玉》大加讚賞，直言這部劇在全世界爆紅，就是讓張凌赫變身國際大明星的關鍵。這部戲透過Netflix賣到全球 190多個國家，還衝上歐美、日韓和東南亞等15國的熱門榜冠軍。
法國媒體特別誇獎這部劇很有特色，把秦腔、皮影戲跟四川重慶的民俗元素拍得超美，完全打破了外國人對中國劇的刻板印象。尤其是張凌赫在劇中的造型更是帥出新高度，特別是他一下像是天生高貴的豪門公子，一下又變身成打完仗、滿臉血跡卻更有男人味的「破碎感」帥哥，迷倒一票外國粉絲。法媒還點名他在大結局與與田曦薇的表現，帥度爆表。
此外，張凌赫190公分的身高與深邃骨相，也使他在坎城紅毯以GUCCI西裝造型獲時尚媒體RCFA專題報導，指出他是「紅毯上男裝的一大亮點」，當時他身著 Gucci祖母綠量身定製絲絨西裝驚豔全場。在眾多傳統黑燕尾服中，他以長版外套搭配開衩喇叭褲的俐落剪裁脫穎而出，絲絨與綢緞襯衫的材質碰撞更顯高級質感。
除了影視作品，張凌赫也積極參與全球議題，5月8日將上限的公益紀錄片《凌探未來》，就是張凌赫關心氣候變遷之作，在片中他回到江蘇家鄉，以電力實習生的姿態，深入探索海上風電、漁光互補等新能源，分享低碳技術的實際應用。