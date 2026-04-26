我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨舉行「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」國防論壇。（圖／記者呂炯昌攝）

立法院上週四（23日）再度就國防特別條例進行朝野協商，同意國民黨團拿掉「中共威脅」文字的要求，改用「敵情威脅」。明日將再進行協商，傳出中國國民黨、台灣民眾黨立院黨團可能將軍購金額調至約新台幣8100億元，立法院長韓國瑜跟國民黨大部分立委，針對軍購議題其實都想要趕快下車，都支持8100億的版本。對此，民眾黨主席黃國昌今（26）日表示，並沒有所謂8100億的版本，他也呼籲美國趕快公布第二批軍購內容。民眾黨今日上午舉行「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」國防論壇，黃國昌並於會前受訪。媒體詢問民眾黨是支持8100億版本，跟國民黨有共識嗎？黃國昌表示，其實到目前為止，並沒有所謂8100億的版本。在討論軍購的時候，可能很多人會把問題簡化成到底是需要花多少錢，付多少錢。但民眾黨面對軍購，向來是以支持，但是嚴肅，幫納稅人的荷包把關，錢要用在刀口上，這樣的態度來面對。黃國昌表示，在討論軍購議題的時候，民眾黨著重的是要提升台灣的自主防衛能力，我們到底需要哪些東西？我們到底需要哪些東西？我相信拿到真的能夠防衛台灣國家安全的武器，真正提升我們的戰力，這個問題比花多少錢，或者是說要付多少錢，這件事情還來得重要。黃國昌說，針對目前美國國務院他們已經公佈的第一批的軍購，我們知道裡面的項目，我們也知道裡面的具體內容，因此納入了台灣民眾黨的黨版當中。至於說針對第二批的軍購的部分，也希望美方趕快公佈第二批軍購的內容，也經過國會的核准。這樣讓台灣在接下來處理有關於特別條例跟預算編列的時候，能夠有所依據。黃國昌表示，但是如果因為真的時程非常的趕，需要立法院這邊先授權行政部門來編美國到目前為止還沒有宣布的第二批軍購的話，在立法條文的技術上面要怎麼樣設計，民眾黨黨團這邊也開始進行相關研議的工作。媒體問立法院長韓國瑜跟國民黨大部分立委，針對軍購議題其實都想要趕快下車，也要支持大概是8000億的這個版本。版本跟說帖都已經準備好，國民黨團有溝通過嗎？黃國昌表示，其實他們如果版本跟說帖都準備好的話，那其實趕快拿出來討論。民眾黨開大門走大路，都願意跟國民黨的朋友針對國民黨要提出新的版本，坐下來好好討論。但是到目前為止，媒體講的那個版本，他到目前為止還沒有看到。