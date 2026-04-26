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▲王俐人（如圖）外型姣好，感情歷程不少。（圖／翻攝自王俐人臉書）

王俐人情史盤點！親吐感情觀：決不將就

▲王俐人（如圖）當年差點嫁給曾國銘，最後因遠距離情感走向分開。（圖／翻攝自王俐人臉書）

差點嫁曾國銘！王俐人被初戀男友以死相逼

▲王俐人（如圖）曾與初戀愛情長跑11年，2005年因生活觀念不合宣告分手。（圖／翻攝自王俐人臉書）

▲王俐人（右）與老公林琮軒（左）2022年結婚。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

49歲女星王俐人昨（25）日登上成人直播平台「SWAG」，只穿性感蕾絲睡裙，在床上與男優磨蹭，尺度超級開，引發外界關注。外型姣好又魅力無窮的王俐人，過去感情經歷不少，像是初戀長跑11年，男方多次以死相逼挽留；與相識20多年的王少偉傳出緋聞；也差點嫁給曾任新航台灣分公司總經理曾國銘；2017年和餐飲小開常家豪談了8個月短命戀曲；2022年與小7歲演員男友林琮軒結婚。以上回顧《NOWNEWS今日新聞》一次全整理。王俐人2017年11月和常家豪從朋友變戀人，多次公開大方曬恩愛，一度因為她凸肚驚傳懷孕，怎料到了2018年6月，2人無預警傳出分手，事後女方證實此事，坦言彼此個性不同調，自己個性直爽，男方溫和慢熱，頻率不對，自然無法溝通、磨合下去，交往期間不斷發生爭執，最後決定退回朋友關係。王俐人談起感情觀，非常正視自己的需求，也從不委屈、婉轉，相當認真看待每件事，相處標準要比當朋友階段來得嚴格、謹慎，王俐人面對感情看得坦然，不會為了趕著結婚生子或外界眼光而將就，交往3個月就可以知道彼此適不適合，不合就趕快分開，更不會像年輕時催眠自己「說不定有可能。」2013年4月，王俐人傳出將嫁給交往8個月的新航台灣分公司總經理曾國銘，2人在慈善工作上相識，男方2個月後告白成功，女方8月底赴新加坡見家長，進展神速，男方曾被王俐人讚性格體貼、細心，連王媽媽都收服，2人2013年6月原定結婚，卻因為男方因公繁忙，遠距離最終導致情感走向分開。令人惋惜的，是王俐人的初戀，她與當時男友愛情長跑11年，兩人從16歲起相識相戀，陪伴彼此度過青春，卻在2005年因生活觀念不合宣告分手，女方曾坦言2人到交往後期，每次自己提分手，男方都以死相逼，上演八點檔戲碼，讓她瀕臨崩潰、深知真的走不下去。如今真正在感情中學會不將就。還有男星王少偉，王俐人與他相識20多年，曾是無話不談的好友，後來昇華為戀人，最終退回朋友關係，雙方至今仍維持友誼，「我們中間很多共同朋友，大家每天發文，私人生活我們都會看得到！」後來王少偉與許藍方傳出曖昧情，王俐人更是大方祝福，相當大氣。回溯到王俐人與老公林琮軒的感情，男方19歲那年碰上女方，被其獨特氣質深深吸引，雖然當時王俐人身邊已有男友，但林琮軒並因此未斷了聯繫，始終以朋友身分默默守候，後來兩人很有緣分地交往，從一見鍾情到步入禮堂。水瓶座的林琮軒，求婚過程很不按牌理出牌，林琮軒曾於節目中公開求婚過程，表示當天剛好手邊有結婚證書，直接拿著給王俐人簽，但是女方正準備要泡澡了，一時不方便簽，林琮軒只好把紙放到客廳桌上，等王俐人出來的時候簽名。