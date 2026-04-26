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美國總統川普（Donald Trump）25日晚間首度以元首身份，出席「白宮記者聯誼晚宴」（White House Correspondents' Dinner），現場卻傳出槍響，2600名賓客隨即陷入混亂。目前川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）已經身處安全地點，活動也恢復進行。綜合美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，25日晚間在華盛頓希爾頓飯店舉辦的「白宮記者聯誼晚宴」（White House Correspondents' Dinner）傳出槍響，當時現場約有2600名賓客，聚集了知名記者、名人與國家級領袖，等待川普發表演說。在槍響傳出後，現場隨即陷入混亂。從現場畫面可以看到，當時川普正在台上與人交談，傳出巨響後，來賓們紛紛看向聲音來源方向，隨即慌亂的躲到桌下，特勤人員湧入宴會廳，大喊「讓開」並到台上把川普帶離。除了川普與梅蘭妮亞第一時間被特勤人員帶離，包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等重要官員，均已安全撤離現場。現場一名保全人員表示，現場聽見了7至8聲槍響。CNN記者表示，他在事發當時聽到附近走廊傳來槍響，距離槍手只有「幾英尺遠」，接著他就被警察撲到在地，後續被帶至廁所，裡頭還有15人左右也在該處避難。目前針對槍手遭到擊斃還是拘捕，各家媒體說法不一。不過川普在被特勤人員帶離，並處於安全場所後，便在自家社群平台「真實社群」上發文，稱讚華府特勤人員表現出色，行動快速且非常勇敢，並稱「槍手已被捕」。川普表示，建議讓活動繼續下去，認為「讓表演繼續下去」（let the show go on），但也遵循執法人員的指示，指他們會盡快做出決定。在騷亂之後，活動恢復進行。媒體指出川普原先想返回會場，但遭到阻止。川普後續表示，他將返回白宮，並且發表談話。值得注意的是，華盛頓希爾頓飯店正是1981年時任總統雷根（Ronald Reagan）遭暗殺身亡的地點。