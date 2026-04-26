我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨雲林黨部前主委林靖冠日前退黨，並接受民進黨徵召參選雲林第一選區議員（斗六、林內、莿桐）。林靖冠在受訪時痛批民眾黨宛如「邪教」，並爆料前黨主席柯文哲無心黨內事務、黨主席黃國昌一心只想圖利國民黨，引發熱議。對此，黃國昌今（26）日駁斥內鬥說，並說「對於這樣的人沒有什麼好評論的。」台灣民眾黨，台灣民眾黨從來沒有所謂內鬥的事情啦，這種見縫插針的事情。林靖冠爭取台灣民眾黨的提名，他們按照提名公告作業也辦了。辦了提名公告作業了以後，然後他希望不要經過初選的程序，直接提名他在斗六，斗六市那邊參選議員，民眾黨是一個有制度的政黨，怎麼可能接受這種無理的請求？民眾黨今日上午舉行「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」國防論壇，邀請前國防部視察盧德允、前海軍上校黃征輝、中華戰略協會資深研究員張競、軍情與航空網站主編施孝瑋出席。黃國昌受訪時被問到林靖冠退黨與內鬥說，黃國昌表示，民眾黨從來沒有所謂內鬥的事情，這種見縫插針的事情。林靖冠爭取台灣民眾黨的提名，民眾黨按照提名公告作業也辦了，辦了提名公告作業了以後，他希望不要經過初選的程序，直接提名他當斗六，斗六市那邊參選議員。民眾黨是一個有制度的政黨，怎麼可能接受這種無理的請求？黃國昌說，不接受他的要挾，宣布退黨，現在加入民進黨，要代表民進黨參選議員，對於這樣的人沒有什麼好評論的。