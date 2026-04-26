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中國阻撓總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼，施壓賴清德專機航線上3島國取消飛航許可。而總統賴清德今（26）日透過錄影方式，為史瓦帝尼在國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞，提及兩國攜手共榮的成果，也讓世界看到堅實的邦誼，也感謝史瓦帝尼對台灣參與國際社會的堅定支持，並強調中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，2300萬的台灣人有權走向世界，任何國家都沒有權利、也不應阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健走向國際。賴清德致詞時表示，很榮幸代表台灣人民，慶賀恩史瓦帝三世國王陛下登基40週年，更同時紀念「三個58」的歷史里程碑。「三個58」包含國王陛下58歲華誕、史瓦帝尼王國獨立58週年，以及中華民國台灣與史瓦帝尼建交 58 週年。這不僅是史瓦帝尼王國的國家慶典，更是台灣和史瓦帝尼堅實邦誼的最佳見證。賴清德說，這些里程碑，在國王陛下登基40週年的光輝映襯下，強力見證國王陛下的卓越領導，看到史瓦帝尼在基礎建設、社會福利、醫療及區域穩定上，展現了非凡的成就，讓史瓦帝尼成為非洲的一顆明珠。尤其是史瓦帝尼的電力普及率已提升到85％以上，是撒哈拉以南非洲地區最高的比例之一。歷經58年，史瓦帝尼的經濟成長了超過61倍，國家前景蒸蒸日上，國家主權也更加獲得保障。賴清德提到，台灣和史瓦帝尼攜手共榮的成果，讓世界看到，國家之間真摯的友誼和互惠互助的合作關係，將開創美好的未來。還記得，前年恩史瓦帝三世國王率團訪問台灣，參加自己和蕭美琴副總統的就職典禮，當時提到婦女創業小額信貸和「戰略儲油槽」等計畫。賴清德說，當前海灣地區的緊張局勢，更加提醒大家確保能源安全的重要性。台灣和史瓦帝尼合作興建的「戰略儲油槽」，預計將在2028年完工，這項倡議不僅能因應能源衝擊，更展現國王陛下的高瞻遠矚，以及用勇氣保護國家的承諾。而即將建立的「台灣產業創新園區」，預計將吸引更多外資及產業進入史瓦帝尼，創造更多就業機會。除了國家的建設發展，台灣也很期待跟史瓦帝尼一起在國際上發揮更大的力量，為世界做出更多貢獻。賴清德說，國王與史瓦帝尼政府對台灣參與國際社會的堅定支持，自己與台灣人民都非常感佩和感謝，衷心希望能親自到場，向陛下及史瓦帝尼人民轉達台灣人民最誠摯的祝福。賴清德強調，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣。2300萬的台灣人有權走向世界，面對的外部壓力越是強烈，越要有勇氣與決心，會持續強化實力，穩健走向國際。任何國家都沒有權利、也不應該阻擋台灣為世界做出貢獻的努力。賴清德表示，對台灣而言，史瓦帝尼人民就像是家人，會繼續一起克服各項挑戰，攜手穩健前行。最後謹代表台灣人民，祝福國王陛下生日快樂，祝福史瓦帝尼王國永遠繁榮昌盛，兩國邦誼永固，再創新猷，「所有親愛的史瓦帝尼人民，非常感謝你們（Siyabonga Kakhulu），謝謝！」