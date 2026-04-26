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▲王俐人（如圖）寫真集性感嫵媚。（圖／翻攝自微博）

王俐人拍全裸寫真集！粉吃驚：比安心亞還猛

▲王俐人（如圖）坦露上半身，任由男優按摩全身。（圖／翻攝自SWAG）

49歲女星王俐人昨（25）日登上成人影音平台SWAG，以絲質情趣睡衣上陣，上空讓男優按摩身體，一度疑似春光外洩，大膽尺度爆表，事實上，王俐人出道前便拍攝大尺度清涼照，後還受全裸寫真集邀約，白皙長腿、酥胸及嫩臀一覽無遺，不少粉絲看了大噴鼻血，驚訝直呼：「比安心亞還猛！」王俐人早年一開始當英文老師，同時兼職平面模特兒，累積了照片與廣告逐漸出道，當時有廠商找她拍全裸的廣告，王俐人二話不說答應，後來還有全裸寫真集邀約上門，被問及拍照前有無掙扎？她笑說：「我當時才回台灣，不知道這裡民風保守，根本沒有掙扎就答應，連父母都不知道。」十分真性情。王俐人答應隔天馬上就進棚，根本沒能來得及反悔，也沒有機會雕塑身材，安全措施只有貼胸貼，「當時全部清場，我把手擺好，攝影師就進來拍照。」看到了成品，王俐人相當滿意：「老了後可以當紀念！」如今一系列照片被翻出，大批粉絲直呼：「比安心亞還猛」、「保養真好！」、「天然的很美。」此外，王俐人也有拍攝內衣廣告經歷，畫面中，她穿著粉紅色性感透明薄紗內衣，躺在床上，秀出白皙長腿、酥胸與半邊嫩臀，性感魅力爆表，王俐人羞喊：「真的很開心，這是我人生第一次穿這樣的透明性感內衣，這身穿著還是跟朋友借的！不過要擺出那樣的pose，真的很辛苦。」養眼程度超寵粉。回顧昨晚王俐人於SWAG直播表現，初次挑戰成人綜藝展現驚人號召力，在線人數迅速衝破5000名大關，為感謝粉絲熱情支持，王俐人現場大方解開睡衣肩帶，以坦露上半身的方式，任由男優按摩全身，由於沒貼胸貼，她在挪動身體的過程中疑似數度走光。此外，王俐人更在直播中向粉絲喊話，希望能透過這次與SWAG的合作，吸引「金主爸爸」青睞，一圓籌備個人寫真集的夢想，她頻頻嬌喊「希望我出寫真的加一，我的金主爸爸在哪裡？我需要金主爸爸」，特別說想要拍公主系列的寫真集，粉絲給予鼓勵。