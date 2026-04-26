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民眾黨新北市長參選人黃國昌日前參加網路直播節目，主持人趙少康提到「國民黨新北市長參選人李四川感嘆自己在新北選戰像是1打2」，不過黃國昌竟誤會李四川指選戰「1打2」的對象有自己，反遭趙少康打臉是「蘇貞昌跟蘇巧慧」，導致場面一度尷尬。黃國昌今（26）日被問到有沒有機會加入李四川「2打2」，他表示「還太早！」民眾黨今日上午舉行「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」國防論壇，邀請前國防部視察盧德允、前海軍上校黃征輝、中華戰略協會資深研究員張競、軍情與航空網站總編輯施孝瑋出席。媒體詢問在年底選戰，李四川之前有提到他現在「1打2」，有沒有機會變成最後是「2打2」？有沒有機會在民調結果出來之後有討論的空間？黃國昌說，「這個講都還太早！」，對。大家深呼吸，放鬆，就平常心來看待。黃國昌強調，他跟李四川彼此之間是一場君子之爭，在這個過程當中，綠營非常多的見縫插針，挑撥離間，甚至是漫罵，他們也其實都沒有正面的加以理會。因為他們很清楚的知道，當民眾黨跟國民黨簽下了政黨合作的協議，就會按照政黨合作協議的內容一步一步往前推進。去年他跟國民黨主席鄭麗文第一次面對台灣社會的時候，他在記者會上面所說的每一句話，到現在都一步一步的在實現當中。未來也會秉持相同的誠意，那希望能夠追求2026年年底選戰最大的勝利。媒體又問，在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院明天要舉行這個聽證會，但民進黨團沒有推派任何的專家學者跟立委上台與會發言？總統府主任是呼籲在野黨說應該先做正事，趕快審中央政府總預算跟軍購特別條例？黃國昌表示，總統府發的那個聲明，他有點困惑。因為總統府對於立法院的程序可以如此的不熟悉，他非常非常的驚訝。總統府是哪一位幕僚發這樣子的聲明，或者是新聞稿？總預算的審查現在已經付委，付委是在委員會裡面審查，跟彈劾案在院會裡面進行，請問到底有什麼關係？總統府現在連預算要先經過委員會審查，彈劾案是在院會進行，這個基本的認識跟理解都沒有嗎？黃國昌痛批，民進步黨立法院黨團正事不幹，也不是一天兩天的事了。國會三讀通過的法律，中華民國憲法對於總統的要求就是必須要依法公佈，什麼時候一個民主憲政的國家的總統，竟然有權力拒絕公佈國會三讀通過的法案？這才是這一次彈劾案裡面的重中之重。如果台灣現在的民主是賴清德總統一個人說了算，這不是民主憲政，這是專制獨裁。