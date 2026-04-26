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▲王俐人在直播中坦露上半身，任由男優季耕按摩全身。（圖／翻攝自SWAG）

49歲女星王俐人近期因穿性感睡衣帶貨吹風機而爆紅，若隱若現的超深事業線，直接讓該影片累計超過50萬觀看次數，她還因此被成人影音平台SWAG相中，昨（25）日穿性感睡衣登上直播，裸背讓男優季耕按摩身體，再度引發話題。有粉絲佩服她如今做自己的勇氣，還直呼她應該早一點出來，有Threads也點出關鍵，指出她曾透露媽媽管太嚴，認為是因此才讓她很少展露好身材。王俐人昨日在SWAG直播中，身穿性感蕾絲睡裙，裡面沒穿內衣，還直接脫下上衣趴在床上，露出裸背讓男優季耕按摩，整個尺度大開，在Threads引發高度話題。有網友佩服王俐人，認為她應該想解放束縛很久，只是礙於媽媽管太嚴，所以一直沒辦法真正解放自己，大讚她49歲保養很好。除此之外，也有大批網友被她辣翻，直呼她應該早點出來，「其實她蠻正的、聲音又好聽，就太慢了，早一點會更紅」、「很勇敢做自己，突破束縛」、「早10年會更好，但現在也不錯」、「我很高興她可以做自己想要做的事。」王俐人昨日晚間以特別嘉賓身分現身SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，初次挑戰成人綜藝便展現驚人號召力，同時在線人數迅速衝破5000大關，為感謝粉絲熱情支持，王俐人現場大方解開睡衣肩帶，以坦露上半身的方式，任由男優季耕按摩全身，由於沒貼胸貼，她在挪動身體的過程中疑似數度走光。王俐人還在直播中向粉絲喊話，希望能透過這次與SWAG的合作，吸引「金主爸爸」青睞，一圓籌備個人寫真集的夢想，她頻頻嬌喊：「希望我出寫真的加一，我的金主爸爸在哪裡？我需要金主爸爸。」還特別說想要拍公主系列的寫真集。