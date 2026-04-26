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▲張凌赫（如圖）在《逐玉》英姿煥發的模樣，變成泰國粉絲二創的靈感。（圖／翻攝自微博）

▲《逐玉》張凌赫吻技封神，和田曦薇的浴池戲是名場面之一，許多網友都激動喊，「這是不付費能看的嗎！」（圖／翻攝自微博）

中國男星張凌赫主演的熱播劇《逐玉》帥到泰國去，泰國粉絲大玩二創，直接把他在劇中飾演武安侯「謝徵」的經典銀甲騎馬劇照，變成徵兵海報，文字上寫下：「想要像『武安侯』一樣帥氣地騎馬嗎？今年4月，報名參軍，選擇騎兵部隊。」儘管泰國陸軍發言人白托伊隨後證實該海報並非官方發表的正式製作，但同時也公開表示認可，並支持年輕人的創意嘗試。根據中國《南方日報》報導，這張爆紅海報雖然發布於標註為「非官方」的社群帳號，但背後操刀者其實大有來頭。海報製作團隊實為「泰國皇家陸軍新媒體部」，負責人白托伊（Bai Toey）上尉在接受採訪時表示，團隊成員全都是《逐玉》的超級劇迷。白托伊表示，這部劇在泰國年輕族群中極受歡迎，無論是刷哪個網站，總是會跳出與這部劇相關的內容。他表示自己非常喜歡張凌赫，甚至在採訪現場還能精準地用中文唸出「武安侯」三個字。為了拉近與年輕人的距離，團隊一口氣推出了多則這類「蹭熱點」風格的詼諧海報動態，引發全泰國社群的瘋傳。《逐玉》改編自網路小說《侯夫人與殺豬刀》，描述田曦薇飾演的屠戶之女樊長玉，在雙親過世後為了保住家產，與張凌赫飾演的落難侯爺謝征假裝入贅成親。劇中謝征為了隱藏身分調查滅門慘案，化名「言正」住進樊家，兩人從假結婚到戰亂分開、又在軍中重逢，攜手揭開樊家父母死亡背後的驚天祕密。這部戲最大的看點莫過於張凌赫完美詮釋了「病嬌侯爺」的極致魅力，他將美、強、慘的人設發揮到極限，甚至因為太帥被網友封為「粉底液將軍」，引發影視官方開會檢討要以劇本為中心而非明星，被戲稱帥到有罪。劇中多場性張力爆棚的吻戲更是全網瘋傳，無論是失控扣住脖頸的「鎖喉吻」，還是窗邊壁咚、輕捏下巴吻，都讓觀眾嗑糖指數澈底破表。目前《逐玉》40 集已在 Netflix、愛奇藝國際版及騰訊視頻全數上線，讓全球劇迷都能一睹武安侯的風采。