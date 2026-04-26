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民眾黨創黨主席柯文哲日前夜赴新光醫院，要求院方解釋病患病情並查看病歷，而此舉引發熱議，包括柯文哲為何能進護理站、徒增醫護人員困擾等討論，對此妻子陳佩琪不解表示，醫師去醫院看病人也會引起如此軒然大波，真是始料未及，「比總統無法出訪還多人檢討」，並解稱柯不當醫生後就常常接到這種請託，見怪不怪，能幫忙人是好事，就算沒幫忙到，能讓家屬安心，何樂不為呢？質疑為何只有這次出了大事，被討論到數十則以上的新聞， 「真的是有些恐怖哩」。陳佩琪說，醫生去醫院看病人，也會引出如此軒然大波，真是始料未及，比總統無法出訪還多人檢討，自2014年柯文哲沒當醫生以來，還是常接到許多親朋好友因有親人住院，請他前去探視的要求，病人家屬心態總是希望有更多醫生來關心他們的親人，這樣親人恢復健康的希望就更大，或許醫師都有這種認知，就是有些疾病就是走nature course，人為力量能改變的不多，像柯文哲在《白色力量》書中的序所說的，「 醫師無法改變一年春夏秋冬的運行，只希望在花開花謝的過程中能更平和、絢麗而已……」。陳佩琪說，柯文哲已沒什麼醫界行政職或政治上或政黨裡任何權力和職位，往後也不可能再有了，就是一介平民而已，去探視病人那天，是將近半夜12點才回家，因往常不曾這樣晚回家而沒事先跟她說，讓她擔心了好一陣子，以為又說他違反規定被抓走了，最近監控中心真的是頻繁問候他。陳佩琪提到，夫妻這些年來患難與共，已是心有靈犀，柯也感受到他的擔心了，一進門就衝過來跟她說是去看病人，因白天很忙所以拖到很晚才去，當時聽了也不為意，柯不當醫生後就常常接到這種請託，見怪不怪，能幫忙人是好事，就算沒幫忙到，能讓家屬安心，何樂不為呢？只不過為何只這次出了大事，被討論到數十則以上的新聞，「真的是有些恐怖哩」。最後陳佩琪也說明，有開刀的科別一般會有住院醫師值班，詢問病情會找值班的住院醫師、而非晚上的值班護理師，因晚班護理師多半非白天的主護護士，不見得詳細了解白天發生的狀況，搞不懂柯文哲只是了解病況，也沒要求住院醫師更改order什麼的，怎麼後來演變成施壓人家？住院醫師要更改醫令，再怎麼有經驗的醫師去指導也不行，一定要經過病人的主治醫師同意、認可才可更改或添加新醫令，相信這是每個受訓過程中的住院醫師都知道的事才對。