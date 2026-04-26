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民進黨參選2026台北市長熱門人選沈伯洋昨日受訪時表示，「國民黨在台北執政70年」，卻遭記者打臉曾有一位無黨籍的台北市長高玉樹，質疑是否還不熟台北。對此，國民黨立委徐巧芯今（26）日列舉陳水扁、柯文哲都是非國民黨籍台北市長，完全就是對台北市不了解的人才會說出的錯誤資訊。徐巧芯今日在臉書指出，綠營口中能夠侃侃而談、記者問不倒、比蔣萬安高、上了很多課程、在地獄跟中共作戰的康士坦丁、裴勇俊AKA小泉進次郎，還擁有張孝全性魅力，甚至再瘦一點就跟木村拓哉很像，必須討論他的新髮型否則就是沒高度的沈伯洋。昨天沈伯洋說，「台北市國民黨長期執政70年」，完全就是對台北市不了解的人才會說出的錯誤資訊。徐巧芯舉例，講最近的就好，柯文哲在2014年是民進黨的初選後得到禮讓，與國民黨競爭後勝出的市長。後來才逐漸轉變，但仍然是無黨籍，後來創立了台灣民眾黨。2014、2018兩場選舉，國民黨都有派出候選人與他競選，怎麼能算「國民黨執政」？儘管如今因為與國民黨都是在野黨，互相合作是進行式，但他仍然不是「國民黨」，有自己的主體性，在各區也有自己的議員。徐巧芯表示，民進黨籍的陳水扁擔任台北市長是在1994至1998年，執政了一任，後來還代表民進黨選上了總統，沈伯洋的論述裡面竟然可以直接扣掉不計，然後說國民黨在台北執政了70年？更早以前，1960年代的高玉樹，是以在民進黨成立以前「黨外」身份當選台北市長，他也不是國民黨的。徐巧芯指出，國民黨並未在台北市「長期執政70年」是一個事實。結果媒體發現他回答大錯誤，好心提醒，他連人家的問題是什麼都聽不懂。「難怪只能聊髮型。」