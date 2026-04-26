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高雄市鹽埕區某宮廟於25日舉行廟會遶境活動，雖已依法提出路權申請。雖事前與高鹽埕分局召開協調會，約制繞境活動參與人員應遵守交通規則，但遶境隊伍行經五福四路時，燃放大量鞭炮，導致現場煙霧瀰漫、幾乎看不到路，警方依法開罰2400元，另交通違規也舉發25件共罰1萬6800元，環保局也對空污、噪音等開處3萬2880元。警方表示，遶境活動期間，亦全程編排警力執行維安及交通疏導勤務，環保局及消防局也在場蒐證；針對網傳五福四路一帶因燃放鞭炮產生濃煙，進而影響行車視線之情事，已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第2款規定，最高可處新臺幣2,400元罰鍰。另針對活動期間未戴安全帽等各項交通違規行為共舉發25件，裁罰總金額最高達新臺幣16,800元。至於廟方未依規定燃放鞭炮及造成空汙之行為，由相關權責單位依法查處。鹽埕警分局呼籲，為維護公共安全與交通順暢，廟會活動主辦單位及參與民眾應遵守相關法規，切勿於道路兩側或其附近燃放鞭炮或燃燒物品，以免產生濃煙影響行車視線，危及用路人安全。