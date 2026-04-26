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「白宮記者聯誼晚宴」（White House Correspondents' Dinner）25日晚間在華盛頓希爾頓飯店舉行期間，現場突然傳出槍聲。首度以元首身份出席的美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）緊急撤離。在這起事件當中，一名特勤人員遭擊中，所幸在防彈背心保護下應無大礙。根據美聯社、美國有線新聞網（CNN）報導，事情發生在25日晚間舉行的白宮記者聯誼晚宴，當時晚宴才剛開始，來賓吃完前菜沙拉，正等待服務員們準備提供下一道菜，而川普則是在台上與人交談，現場突然傳出了7至8聲槍響。川普與梅蘭妮亞第一時間在特勤人員的保護下撤離，後續包括副總統范斯、國防部長赫格塞斯等人也陸續撤離到安全場所。白宮記者協會主席江維佳（Weijia Jiang，音譯）表示，在這起事件當中「無人受傷」。他進一步稱，「執法部門要求我們按照規定離開現場，總統也想強調沒有人受傷。他和第一夫人、內閣成員，所有人都很安全。一名特勤人員在事件中中彈，子彈擊中了該名特工身上的防護裝備，隨後被送往醫院進行治療。目前該名特勤人員傷勢情況不明，不過美聯社指出，特勤人員在防彈背心保護下應無大礙。兩名消息人士向美聯社透露，已經確認槍手身份，是來自加州的31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen），曾學習工程學，畢業於加州理工學院。川普後續在自家社群平台「真實社群」上發文，稱「槍手已被捕」。有目擊者表示，他看到一名扛步槍、彈匣掛在肩上的男子被保全人員開槍擊中後倒在地上，還聽到有人朝那名男子開了三槍。她說目前還不清楚那名男子是否還擊了。