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▲曾沛慈聽到者來女要被淘汰，忍不住掉淚，最後更是摀著臉痛哭。（圖／微博＠柚子娛樂）

▲者來女雖然唱功不錯，但因知名度較低，最終慘被淘汰。（圖／微博＠者來女）

中國競演節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）昨（25）日播出的最新一集中，中國女歌手者來女（本名曹語涵）遭到淘汰，明明她實力不差，卻因人氣比不過其他姐姐，就被投出局，讓現場觀眾替她抱不平，在台下大喊「黑幕！黑幕！」坐在後台的曾沛慈聽到者來女被淘汰後，也忍不住失控大哭，摀著臉情緒崩潰，顯然對這結果也難以釋懷。曾沛慈在昨日的第二次公演團體賽中，與王濛、黃燦燦搭檔，靠著一曲〈篇章〉拿下舞台乘風值921分的高分。接著曾沛慈又和另一組獲勝隊伍的隊長張月PK，帶來徐佳瑩的歌曲〈言不由衷〉，以489票的成績贏過張月的427票，讓全團成員安全過關，不用面臨淘汰投票，成為昨晚的全場MVP。不過該集播出到尾聲時，曾沛慈卻忍不住失控大哭。原來是因為看到其他姐姐被淘汰，讓曾沛慈相當不捨。她當時聽到者來女要離開舞台前，嘴裡還哼著小曲，現場氣氛更顯憂傷，曾沛慈因此崩不住情緒，摀著臉掉淚，最後更和王濛一起抱頭痛哭。粉絲看了這幕也不捨留言，「這種真情太戳人了，看得人心都碎了」、「其實好幾個姐姐都流淚爆哭」、「雙向奔赴的友情，太揪心」、「歌聲裡的不捨比語言更洶湧」。至於者來女為何會被淘汰，是因為在團體賽中，她和陳瑤、張慧雯、張月同隊，拿下887分獲勝，卻因為張月PK輸給曾沛慈，導致4人都要接受淘汰投票，者來女人氣又不比其他姐姐，最終才被以33票的最低票淘汰。台下觀眾聽到結果後，也紛紛替者來女抱不平，認為前面的團體賽能贏，者來女功不可沒，想不到最後竟因她個人人氣較低，就將她淘汰，實在很不公平。現場觀眾因此高喊「黑幕！黑幕！」結果直接被導演關閉收音，這個淘汰結果也再次讓《浪姐7》的投票賽制掀起關注。