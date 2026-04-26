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▲蕭薔（左）在《浪姐7》看到安崎落淚後，直言不要把眼淚當武器。（圖／微博＠酒釀熊子）

中國綜藝《乘風2026》（浪姐7）播出後話題不斷，57歲的蕭薔在節目中的多個金句，都引發高度話題。其中一段她在與同隊的中國女星安崎聊天時，對方因壓力過大而忍不住哽咽落淚，讓蕭薔直接霸氣表示要是哭出來，她就直接走，並再度吐金句，「真正悲傷的眼淚是不會被人看見，如果把眼淚當武器的話，我非常瞧不起！」節目中，蕭薔與溫崢嶸、安崎一起吃火鍋聊天，不料安崎講到自己近期面臨的壓力，像是簽約新公司、擔心被淘汰等，突然忍不住哽咽。而在即將落淚前，蕭薔直接說：「妳現在不要哭喔！妳現在哭我馬上離開喔！」並在看到安崎掉淚後，給出犀利建議，「請不要在別人面前隨意掉眼淚，這不是一個好的行為。我們的情誼是一回事，但今天是在工作、在職場上，眼淚是不可以解決任何問題的。」蕭薔強調：「真正悲傷的眼淚是不會被人看見的，我們女生為什麼常常被人家說『綠茶』，妳把眼淚當武器的話，我非常瞧不起！」這段超清醒的發言也引發網友大讚：「蕭薔姐姐太帥了！完全人間清醒」、「可以受挫難過，但不要矯情落淚！」、「蕭薔說的很對，她也是想鼓勵安崎，妳做的很好了，別想那些，自找煩憂。」不過部分網友持反對意見，認為蕭薔身為前輩太過苛刻，表示每個人都有表現喜怒哀樂的自由，「每個人個性又不一樣，安崎從一公開始就看得出來，是比較感性的女孩子。人家感覺到了自然流淚，怎麼就變成綠茶了」、「連哭都沒有權利？」蕭薔與安崎、莊達菲和溫崢嶸，在24日的二次公演上半場直播中，挑戰蔡依林的高難度電音舞曲〈戀我癖〉（EGO-HOLIC）。過去幾乎沒有機會可以聽見蕭薔唱跳電音舞曲，這次的表演雖被部分網友指出「口齒不清、音準不穩」，且在快節奏段落顯得有些吃力，但是她凍齡的美魔女狀態，還有堅定的眼神，依舊讓現場觀眾感到震撼，有粉絲評論是「姿態大於技術」，可看出資深演藝人員的敬業精神，最後4人拿下最高票884票，全員都順利晉級。