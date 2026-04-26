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▲沈雨田在《穿著PRADA的惡魔2》首映會上的穿著與片子裡的土氣完全不一樣，本身是可以走時髦的路線。（圖／摘自 IG@helenjshen)

▲《穿著Prada的惡魔2》即將在全球上映，卻爆出讓亞裔人士不滿的風波。（圖／摘自IMDb）

《穿著PRADA的惡魔2》之前的辱華爭議現在直接升級成整個亞裔感到被冒犯的風暴，連美國重量級的《娛樂週刊》都已報導，針對片中扮演安海瑟薇助理的沈雨田，角色名字Jin Chao發音近似歧視華人的惡意名詞Ching Chong，已經不只是中國、香港的媒體與網友不滿，連日韓媒體以及居住在歐美的日韓僑民，都發文表示對於好萊塢長期拿亞裔來調侃、並沒覺得有啥不妥，實在讓人失望。目前為止，演員們和電影公司都沒有解釋，持續噤聲。原本各方矚目、受到不少觀眾期待的《穿著PRADA的惡魔2》，快到上映前突然爆出冒犯亞裔的爭議，還是在梅莉史翠普與安海瑟薇走完東京、首爾、上海的宣傳之後，更讓人感到不可思議。亞裔觀眾抨擊電影公司不可能不敏感到不知道Jin Chao和Ching Chong的諧音會有多讓人感到冒犯，在一部片中亞裔人士的姓名有那麼多種選擇，偏偏要用一個有冒犯可能的名字，彷彿像是亞裔人士形象一貫溫和、不太吵鬧，開這種很過分的玩笑也不用怕有嚴重後果。《娛樂週刊》報導，有住在荷蘭的網友用日文表示，這次的爭議大家不滿的點主要有3個：華裔助理的名字和歧視字眼發音太像、現在真的沒有亞裔女性會穿成片中那樣的土氣風格、好萊塢電影裡的亞裔配角好像永遠是這種感覺。他最受不了第3點，看起來好萊塢就是覺得亞裔人士不吵不鬧好欺負，每次都來吃亞裔的豆腐，終於惹到大家不滿了之後，又來表示就是開開玩笑、沒有惡意也拒絕道歉，他本來很期待這部片，現在真的很失望。有韓國人更加碼寫道：「住在東方的亞洲人都非常生氣，住在西方的有些人就只是將這個貶低為『過度敏感的玻璃心』，簡直像是畫龍點睛。」也有人砲轟沈雨田在《穿著PRADA的惡魔2》角色的穿著、形象，與其說是亞裔美國人的刻板印象，不如說根本是白種女性的幻想。倒是有韓裔的影視工作者發文稱，這個角色確實是一種嘲弄，但嘲弄的不是亞裔，而是Z世代（1997年至2012年出生者）。也有人覺得華人助理就像安海瑟薇扮演的角色在上一集一開始那樣土氣，或者她之後有可能也變成下一個安海瑟薇，先不用急著開罵，目前安海瑟薇等人都沒有對此發表任何說法，《穿著PRADA的惡魔2》將於4月29日起全台上映。