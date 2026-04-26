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▲民眾黨主席黃國昌在民眾黨「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」國防論壇發言。（圖／記者呂炯昌攝）

▲民眾黨舉行「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」國防論壇。（圖／記者呂炯昌攝，2026.04.26）

立法院上週四（23日）再度就國防特別條例進行朝野協商，同意國民黨團拿掉「中共威脅」文字的要求，改用「敵情威脅」。明日將再進行協商，傳出中國國民黨、台灣民眾黨立院黨團可能將軍購金額調至約新台幣8100億元，立法院長韓國瑜跟國民黨大部分立委，針對軍購議題其實都想要趕快下車，都支持8100億的版本。民眾黨今（26）日舉行國防論壇，與會學者呼籲1.25兆特別軍購不能成為「無菜單料理」。台灣民眾黨今日召開「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」國防論壇，並邀請前海軍上校辜存柱、艦長黃征輝、中華戰略學會資深研究員張競、前國防部視察盧德允，以及軍情與航空網站主編施孝瑋等軍事、國際關係與媒體專業人士共同出席，從國防需求、建軍方向、預算監督與軍購風險等面向提出專業分析。黃國昌表示，面對軍購與特別軍購議題，民眾黨始終秉持「理性、務實、科學」的態度，不會為了政治標籤放棄監督，也不會為了反對而反對。黃國昌強調，柯文哲是第一位明確提出國防預算應達GDP 3%的總統候選人，民眾黨也始終支持強化國防，2025年國防預算審查中，民眾黨團沒有提出任何刪減案，僅針對「重要防務營區智慧型警監系統」違法使用陸製產品，以及「海鯤號潛艦國造」第一艘尚未完成海測即一口氣編列後續鉅額預算，提出合理凍結，要求行政部門補正、說明後即可解凍。黃國昌指出，凍結是監督手段，不是反對國防，真正負責任的國會監督，是確保納稅人的錢花在刀口上，也確保第一線國軍弟兄拿到的是最好的訓練、最好的裝備。黃國昌也提到，日前在新北騎自行車時，於北海岸遇到兩名開軍車的年輕軍人向他加油，讓他深受感動。他表示，政治人物真正的責任，是讓這些年輕人不用上戰場；若不幸有一天必須面對戰爭，也要確保交到他們手上的，是能保衛台灣、也能保護自己的裝備。黃國昌並以過去揭發獵雷艦弊案為例指出，當初政府在編列預算時不斷強調獵雷艦「重要又急迫」，但弊案爆發後，浪費數百億納稅錢、一艘船都沒有拿到，原先宣稱的急迫性卻突然消失。這正是民眾黨面對軍購議題必須務實監督的原因，不能只聽行政部門喊口號，更不能把所有質疑都抹成不支持國防。針對1.25兆特別軍購，黃國昌指出蔡英文政府八年任內兩個軍購特別預算合計約四千多億元，而賴清德總統任期尚未過半，即提出1.25兆特別條例，金額龐大、內容卻不清楚；甚至台灣國會與人民不是由行政部門正式告知，而是透過外媒報導才得知相關訊息，這在民主國家絕不應被視為理所當然。黃國昌強調，民主國家的正常程序，應是行政部門清楚提出需求，立法部門替人民把關，而不是誰提出疑問，就被貼上「中共同路人」標籤。黃國昌進一步指出，台灣目前已有多項對外軍購延宕交貨，包含人攜式短程防空飛彈、重型魚雷、F-16相關遠距精準武器等項目，已有部分預算支付多年卻交付數量為零，另有多項軍購處於延遲交付狀態。黃國昌質問，台灣的自主防衛能力，到底是「付了錢就增加」，還是「拿到武器才增加」？人民不反對必要軍購，但政府必須說清楚、講明白，付出去的錢是否能換回真正能使用、能保護國軍弟兄的裝備，這才是最基本的國防責任。黃征輝強調，台灣的建軍方向應該「質精量少」，並將更多資源投入無人載台、AI控制與分散式作戰能力。他以海軍為例指出，若從戰時實用角度出發，登陸船團、人員運輸艦、救難艦等可由民間能量支援或戰時動員的項目，就不應長期耗費軍方編制與預算維持；陸軍與空軍也應重新思考主戰坦克、先進戰機等數量需求，避免陷入「越多越安全」的迷思。他直言，未來戰場的關鍵不在於傳統大型平台堆疊，而在於無人化、AI化與可持續作戰能力，國防預算必須花在真正能提升戰時存活率與嚇阻效果的方向上。黃征輝強調，若台灣要談強化國防，就不能只談買什麼武器，更要談如何建構戰場經營、民防準備與全民防衛體系，讓每一分國防預算都能對應到實際防衛需求，而不是被既有軍種框架與政治口號綁架。張競批評，行政部門將1.25兆特別軍購包裝成國家安全急迫需求，卻沒有向國會與人民充分說明具體項目、採購邏輯、交付時程與風險控管，反而透過外媒披露後才匆促推動，程序上已經嚴重失衡。他形容，這不是負責任的國防規劃，而是把國會推向「無料理菜單」與「無菜單料理」之間，要求立委閉著眼睛買單。面對1.25兆特別軍購，社會不能被「不買就是不愛台灣、不支持國防」的情緒勒索牽著走，他指出，美國對外軍售依其法律與政策，本質上是為了鞏固美國國家安全利益、強化美國國防工業，而不是單純滿足求售國的軍事需求；因此，台灣在討論軍購時，更應冷靜評估採購內容、交付期程、供應鏈風險與實際戰力效益，而不是在資訊不透明的情況下倉促背書。盧德允指出，軍購清單不應只符合美國軍工複合體利益，更必須符合台灣防衛利益；若武器交付台灣後無法有效強化防衛能力，反而削弱台灣有限資源的配置，最終也未必符合美國維持第一島鏈穩定的國家利益。他批評，部分裝備如M109A7自走砲、海馬斯，或剛抵台的M1A2T戰車，都應被重新放在未來戰爭型態中檢驗，而不是用過去戰爭的想像來編列未來數年的國防預算。盧德允也替第一線軍人說話。他表示，許多職業軍人並非不了解這些裝備與實戰需求之間的落差，相反地，他們非常清楚國際戰場經驗、武器效益與台灣防衛需求之間的問題；只是軍人在體制內有其角色與壓力，特別是高階將領若公開表達不同意見，往往會立刻承受政治與媒體壓力，因此外界不應把所有責任都推給軍方承辦人員。真正應負責任的，是政治決策者是否願意讓專業回到專業，讓軍購回到台灣作戰需求，而不是讓軍人被迫為政治決策背書。施孝瑋則從武器項目與實際戰場需求切入，他指出教育與訓練才是當前國防韌性最關鍵、也最被忽略的一環。他指出，兩岸關係長期緊張，使國軍海空軍常態性面對共軍機艦活動，導致原本應執行的訓練任務被迫轉為監控、伴飛或應處任務，形成所謂「任務轉用」。他以空軍飛行員經驗為例指出，若飛行員長期被迫陪共機「磨墨」，基礎作戰動作與完整訓練時數遭到壓縮，真正開戰時反而可能削弱戰力。他強調，若兩岸局勢無法緩和，買再多武器，也可能因為官兵無法獲得完整訓練，而無法發揮裝備效益。施孝瑋最後指出，國防預算與軍購政策不能只靠口號推動，更不能把所有質疑都視為反對國防。真正負責任的國防建設，必須回到台灣實際戰場需求、未來戰爭型態、官兵訓練品質與整體戰略目標來討論。台灣要買的，不應是讓人民安心的政治符號，而是能真正降低戰爭風險、提升防衛能力、並確保第一線官兵能活下來、打得贏的裝備與制度。