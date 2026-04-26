月底省錢優惠快掌握！平價小火鍋霸主六扇門現在有「天天7折」foodpanda外送優惠，全台門市、全菜單品項都有優惠；王品集團石二鍋則有「副食免費升級滷肉飯」早鳥加碼，宵夜場好評延長、周末免費送肉盤，划算好康吃法一次整理。
六扇門：全台門市、全菜單「天天7折」！foodpanda外送優惠
平價小火鍋霸主六扇門，只要開鍋就能享用自助吧，開吃滷肉飯、生菜沙拉、涼麵、泡麵等副食無限供應，還有飲料、霜淇淋等甜點吃到飽，深受小資族喜愛。
月底省錢幫大家加碼，六扇門表示，即日起至4月30日，外送平台foodpanda單筆消費滿400元可享7折優惠！而且全台門市、全菜單品項都參加。提醒大家，實際以門市販售為主。
石二鍋：免費升級滷肉飯！宵夜送肉盤 兩大優惠開吃
王品集團旗下「石二鍋」3月展開「宵夜場」活動，現在加碼好評延長，即日起至6月27日，全台38家指定門市限定，每週五、六22:00後，到店內用消費任一套餐，免費贈送「上選豬肉」乙份。提醒大家，活動僅限內用；單筆消費贈乙份贈菜。
石二鍋「宵夜場門市名單」：
北北基
台北桂林家樂福
台北光復南店
台北天母店
台北信義店
台北安居店
台北後山埤店
台北士林中正店
台北延平南店
台北興隆
中和德光
蘆洲長榮店
汐止大同店
桃竹苗
竹北光明六店
楊梅中山北店
新竹忠孝店
新竹湖口中山店
中壢榮民店
龍潭北龍店
雲嘉南
台南中華東店
台南新營三民店
台南新市中正店
高屏
高雄明誠二店
仁武仁雄店
高雄漢民店
高雄華夏店
高雄鳳山店
高雄三多三店
高雄美術南三店
潮州新生店
中彰投
沙鹿中山店
太平中山店
豐原源豐店
台中美村南店
清水中山店
台中文心崇德店
南投草屯中興店
宜花東
花蓮中山店
羅東民生店
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平價小火鍋霸主六扇門，只要開鍋就能享用自助吧，開吃滷肉飯、生菜沙拉、涼麵、泡麵等副食無限供應，還有飲料、霜淇淋等甜點吃到飽，深受小資族喜愛。
月底省錢幫大家加碼，六扇門表示，即日起至4月30日，外送平台foodpanda單筆消費滿400元可享7折優惠！而且全台門市、全菜單品項都參加。提醒大家，實際以門市販售為主。
王品集團旗下「石二鍋」3月展開「宵夜場」活動，現在加碼好評延長，即日起至6月27日，全台38家指定門市限定，每週五、六22:00後，到店內用消費任一套餐，免費贈送「上選豬肉」乙份。提醒大家，活動僅限內用；單筆消費贈乙份贈菜。
石二鍋「宵夜場門市名單」：
北北基
台北桂林家樂福
台北光復南店
台北天母店
台北信義店
台北安居店
台北後山埤店
台北士林中正店
台北延平南店
台北興隆
中和德光
蘆洲長榮店
汐止大同店
桃竹苗
竹北光明六店
楊梅中山北店
新竹忠孝店
新竹湖口中山店
中壢榮民店
龍潭北龍店
雲嘉南
台南中華東店
台南新營三民店
台南新市中正店
高屏
高雄明誠二店
仁武仁雄店
高雄漢民店
高雄華夏店
高雄鳳山店
高雄三多三店
高雄美術南三店
潮州新生店
中彰投
沙鹿中山店
太平中山店
豐原源豐店
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台中文心崇德店
南投草屯中興店
宜花東
花蓮中山店
羅東民生店