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六扇門：全台門市、全菜單「天天7折」！foodpanda外送優惠

▲爽吃六扇門7折優惠免出門。（圖／記者蕭涵云攝）

石二鍋：免費升級滷肉飯！宵夜送肉盤 兩大優惠開吃

石二鍋「宵夜場門市名單」：

月底省錢優惠快掌握！平價小火鍋霸主六扇門現在有「天天7折」foodpanda外送優惠，全台門市、全菜單品項都有優惠；王品集團石二鍋則有「副食免費升級滷肉飯」早鳥加碼，宵夜場好評延長、周末免費送肉盤，划算好康吃法一次整理。平價小火鍋霸主六扇門，只要開鍋就能享用自助吧，開吃滷肉飯、生菜沙拉、涼麵、泡麵等副食無限供應，還有飲料、霜淇淋等甜點吃到飽，深受小資族喜愛。而且全台門市、全菜單品項都參加。提醒大家，實際以門市販售為主。王品集團旗下「石二鍋」3月展開「宵夜場」活動，現在加碼好評延長，提醒大家，活動僅限內用；單筆消費贈乙份贈菜。台北桂林家樂福台北光復南店台北天母店台北信義店台北安居店台北後山埤店台北士林中正店台北延平南店台北興隆中和德光蘆洲長榮店汐止大同店竹北光明六店楊梅中山北店新竹忠孝店新竹湖口中山店中壢榮民店龍潭北龍店台南中華東店台南新營三民店台南新市中正店高雄明誠二店仁武仁雄店高雄漢民店高雄華夏店高雄鳳山店高雄三多三店高雄美術南三店潮州新生店沙鹿中山店太平中山店豐原源豐店台中美村南店清水中山店台中文心崇德店南投草屯中興店花蓮中山店羅東民生店