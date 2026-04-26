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美國「白宮記者聯誼晚宴」（White House Correspondents' Dinner）25日晚間舉行時傳出槍響，當時在美國總統川普（Donald Trump）緊急進行撤離，並被帶至安全地點。事件發生過後不久，川普返回白宮，並且召開記者會，針對這起事件發表談話。在白宮記者晚宴發生槍擊之後，川普返回白宮與國土安全部長及聯邦調查局局長一同現身召開記者會，隨後數十名記者穿著晚宴服抵達白宮。川普在記者會上表示，嫌犯在被特勤局制服前攜帶多件武器，並且公布了監視器的畫面，其中顯示一名男子飛奔穿過金屬探測器，從持槍轉向他的執法人員身邊跑過。隨後，幾名警察從畫面外蜂擁而至。川普表示，嫌犯是在50碼（約45.72公尺）之外發動攻擊，當時距離現場還很遠，「目前看來，他們認為這是一名孤狼」，執法人員也正搜查嫌犯位於加州的住處。目前尚不清楚槍手是如何進入會場。川普在記者會上對許多當時也在晚宴現場的記者說道：「這是一場致力於言論自由的活動，本應讓兩黨成員與媒體界人士齊聚一堂。在某種程度上，它確實做到了。」他說：「從某種角度來看，一名攜帶多種武器的男子衝向安檢點，卻被非常勇敢的特勤局人員迅速制伏，某種程度上也是一件令人震撼的事。」他說：「我要求所有美國人全心投入，以和平的方式解決我們的分歧。我們必須化解分歧。我要說，現場有共和黨人、民主黨人、無黨派人士、保守派、自由派和進步派。這些詞是可以互換的（意指在危難面前大家身分一致）。」他也表示，他已基於透明原則，在真實社群發布嫌犯照片，並在記者會上提到了在事件中中彈的特勤人員，指出他是在「非常近的距離」被「威力非常大的槍」射中的，但由於他穿著防彈背心，所以「身體狀況良好」。川普說：「他精神狀態非常好，我們告訴他我們愛他、尊重他。他是個非常自豪的人，他為自己所做的一切感到非常自豪。」他也在記者會上讚揚了美國特勤局和執法部門的迅速行動。川普更藉機「推銷」建造白宮宴會廳，「那棟樓的安保措施並不完善，我本來不想這麼說，但這就是為什麼我們必須具備我們在白宮計劃的所有安全措施。」川普在記者會上表示，在槍響時，他還以為是是托盤掉落，聲音相當大，而且來自相當遠的地方」，且那時槍手「還沒接近會場」。他後續透露自己原先是希望返回宴會廳完成演說，「我非常努力想留下來。」不過他也高度肯定執法人員的應對，並稱會在接下來30天內再辦一次白宮記協晚宴，且會把它「辦得更大、更好，也更完善」。