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2026大選將至，民進黨至今仍未拍板台北市長選將，傳出將由立委沈伯洋參選，卻有藍營譏諷將拖累選情。對此新北市長參選人蘇巧慧表示，自己與沈伯洋認識非常久，一直互有往來，是最熟悉的好朋友，大讚其邏輯非常清楚，口條也非常穩健，「相信如果真有機會代表參選台北，他本身就會是最強『王牌』」。對於外傳民進黨將徵召沈伯洋參選台北市長，遭藍營譏諷將拖垮其他縣市選情，對此蘇巧慧表示，沈伯洋是自己賓州大學的同學，也認識非常非常久了，不管是在工作上還是生活上，其實都一直互有往來，是最熟悉的好朋友。大讚其邏輯非常清楚，口條也非常穩健，做任何事情都能讓大家產生信賴的感覺。蘇巧慧說，如果沈伯洋真有機會參選台北，本身就會是最強的「王牌」，而且大家看他對市政的願景等等，其實完全不陌生，在什麼位置上就談論什麼問題，「所以我非常期待，也對他有信心」。媒體追問沈伯洋換新髮型是否適合台北市長，蘇巧慧表示，認為新髮型很適合沈，至於是否適合台北市長髮型，「這要由台北市民來決定」。