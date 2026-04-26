49歲女星王俐人昨（25）日登上成人影音平台SWAG，以絲質情趣睡衣上陣，隨後大裸上半身讓男優按摩，一度疑似春光外洩，全場累積觀看次數高達41700次，最高同時觀看人數衝破5600人，超越館長、統神的首播紀錄，因此帶動SWAG當日註冊用戶數暴漲，衝至近一個月平均值的3倍，展現強大引流能力，若錯過直播，今晚7時王俐人再將於SWAG 官方直播間開戰，令人期待。
王俐人破SWAG紀錄！4萬人次搶看、新戶漲3倍
王俐人昨登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，初次挑戰現場大方解開睡衣肩帶，以坦露上半身的方式，任由男優按摩全身，由於沒貼胸貼，她在挪動身體的過程中疑似數度走光。
此外，王俐人也向粉絲喊話，希望透過這次吸引「金主爸爸」青睞，直播全場累積觀看次數高達41700次，最高同時觀看人數衝破5600人，超越館長、統神的首播紀錄，展現超強號召力。
王俐人是誰？模特兒出道、以《麻辣鮮師》走紅
王俐人畢業於美國巴納德學院（Barnard College）英文系，2001年以模特身分踏入演藝圈，同年出演校園喜劇《麻辣鮮師》，飾演活潑、具備典型學生氣質的角色，亮麗外型讓她迅速受到外界關注，王俐人透過該劇順利打開知名度。
王俐人走紅後，也陸續出演多部電視劇，像是《超人氣學園》、《真命天女》、《第8號當舖2》等，並於2004年跨界電影，出演張艾嘉執導的電影《20 30 40》，王俐人在電影中展現不同於甜美形象的成熟氣質，演藝版圖持續拓展。
華語 AV 復興大作戰
◽活動時間｜4/26 19:00-00:00
◽播出平台｜SWAG 官方直播間
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王俐人昨登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，初次挑戰現場大方解開睡衣肩帶，以坦露上半身的方式，任由男優按摩全身，由於沒貼胸貼，她在挪動身體的過程中疑似數度走光。
此外，王俐人也向粉絲喊話，希望透過這次吸引「金主爸爸」青睞，直播全場累積觀看次數高達41700次，最高同時觀看人數衝破5600人，超越館長、統神的首播紀錄，展現超強號召力。
王俐人畢業於美國巴納德學院（Barnard College）英文系，2001年以模特身分踏入演藝圈，同年出演校園喜劇《麻辣鮮師》，飾演活潑、具備典型學生氣質的角色，亮麗外型讓她迅速受到外界關注，王俐人透過該劇順利打開知名度。
王俐人走紅後，也陸續出演多部電視劇，像是《超人氣學園》、《真命天女》、《第8號當舖2》等，並於2004年跨界電影，出演張艾嘉執導的電影《20 30 40》，王俐人在電影中展現不同於甜美形象的成熟氣質，演藝版圖持續拓展。
華語 AV 復興大作戰
◽活動時間｜4/26 19:00-00:00
◽播出平台｜SWAG 官方直播間