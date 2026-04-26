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牡羊座：直來直往 熱情卻容易踩雷

天蠍座：情感深沉 卻讓人難以靠近

射手座：愛自由 穩定度成考驗

摩羯座：務實穩重 卻少了浪漫感

「直男」多用來形容個性直接、不擅修飾的人，像是說話太誠實、不夠體貼，容易在無意間讓人感到尷尬或受傷。《搜狐網》星座專欄近期點名4大星座男：，也被認為在感情中較不容易討女生喜歡。不過這些特質並非缺點，關鍵在於彼此是否能理解與磨合。牡羊座男生個性熱情、行動力強，給人陽光又有活力的印象。不過他們說話往往過於直接，甚至帶點衝動，容易在不自覺中傷到對方。在感情中，這種「想到就說」的風格，可能讓另一半感到壓力，甚至覺得不被體貼。天蠍座男生給人神秘、內斂的印象，對感情相當認真，但也因為心思細膩又不輕易表達，容易讓人覺得距離感重。再加上偶爾過於直白的言語，反而讓對方難以理解其真實想法，進而產生不安與困惑。射手座男生樂觀外向、喜歡冒險，在感情中追求新鮮感與刺激。不過他們也常被認為較隨性，對承諾的重視程度不高，加上說話直接，容易給人不夠穩定的印象，讓另一半缺乏安全感。摩羯座男生重視責任與穩定，是不少人眼中的「結婚型對象」。但他們個性較為內斂、保守，表達感情的方式偏理性，甚至顯得有些無趣。再加上講話直白、不太修飾，容易讓對方覺得缺乏情調與浪漫。感情中沒有絕對好壞，重點在於雙方是否願意溝通與理解，找到適合彼此的相處方式，才能建立長久關係。