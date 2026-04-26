記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，4月28日（週二）在桃園市、台中市、台南市、高雄市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣等7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達23小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市4月28日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市4月28日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月28日上午09時30分至16時30分（7小時）
📌停水原因：桃園區有恆路120號對面,新裝工程-斷管連絡
📍影響區域
桃園區：幸福路(轉運站)、經國一路68-168雙號側、有恆路、經國路801-879單號側 沿線範圍含巷弄。
◼︎台中市4月28日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月28日上午08時至17時（9小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
沙鹿區：正德路。
◼︎台南市4月28日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月28日上午9時至4月29日上午8時（共23小時）
📌停水原因：辦理台南火車站站前廣場汰換管線工程之新、舊供水幹管銜接工程。
📍影響區域
東區：圍下里、大同里、成大里（大學路西段以南）、東門里。
北區：公園里、北華里、大興里、小北里（和緯路以南）、長興里。
中西區：南美里、南門里、城隍里、小西門里、永華里、法華里、赤嵌里、 郡王里、開山里。
🕦停水時間：4月28日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：污水下水道改遷工程。
📍影響區域
永康區：大灣路40巷76-1號至276號(含弄)、大灣路40巷78弄、大灣路40巷280弄、北興路107巷(含弄)。
◼︎高雄市4月28日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月28日凌晨0時至05時（共5小時）
📌停水原因：分區計量管網委外建置及漏水調查-小區管網封閉測試
📍影響區域
三民區：新莊仔路以南、博愛二路以東、自由二路以西、裕誠路以北， 明誠二路以北、博愛二路以東、自由二路以西、明華一路以南，自由二路西側(新莊仔路至至聖路)。
◼︎嘉義縣4月28日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月28日上午08時至18時（共10小時）
📌停水原因：嘉縣水上鄉南鄉村火化場汰換管線工程
📍影響區域
台南市：白河區內角里
嘉義縣：水上鄉南鄉村、忠和村。共3個村里。
◼︎嘉義市4月28日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月28日上午10時至16時（共6小時）
📌停水原因：辦理新裝工程
📍影響區域
西區：竹村里竹子腳1-3號至竹子腳98號及北港路1456號至1514號。
◼︎花蓮縣4月28日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月28日凌晨01時至05時（共4小時）
📌停水原因：機場小區分段及斷水測試
📍影響區域
新城鄉：中正路、中興路、仁義街、光復路、助人街、北埔路、嘉里一路、嘉里三路、嘉里二路、嘉里四路、嘉里路、大德街、安樂街、民享街、民勤街、民族路、民有街、民權街、民治街、福德路、華富街、華德街、華興街、華陽街。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
🕦停水時間：4月28日上午09時30分至16時30分（7小時）
📌停水原因：桃園區有恆路120號對面,新裝工程-斷管連絡
📍影響區域
桃園區：幸福路(轉運站)、經國一路68-168雙號側、有恆路、經國路801-879單號側 沿線範圍含巷弄。
🕦停水時間：4月28日上午08時至17時（9小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
沙鹿區：正德路。
🕦停水時間：4月28日上午9時至4月29日上午8時（共23小時）
📌停水原因：辦理台南火車站站前廣場汰換管線工程之新、舊供水幹管銜接工程。
📍影響區域
東區：圍下里、大同里、成大里（大學路西段以南）、東門里。
北區：公園里、北華里、大興里、小北里（和緯路以南）、長興里。
中西區：南美里、南門里、城隍里、小西門里、永華里、法華里、赤嵌里、 郡王里、開山里。
📌停水原因：污水下水道改遷工程。
📍影響區域
永康區：大灣路40巷76-1號至276號(含弄)、大灣路40巷78弄、大灣路40巷280弄、北興路107巷(含弄)。
🕦停水時間：4月28日凌晨0時至05時（共5小時）
📌停水原因：分區計量管網委外建置及漏水調查-小區管網封閉測試
📍影響區域
三民區：新莊仔路以南、博愛二路以東、自由二路以西、裕誠路以北， 明誠二路以北、博愛二路以東、自由二路以西、明華一路以南，自由二路西側(新莊仔路至至聖路)。
🕦停水時間：4月28日上午08時至18時（共10小時）
📌停水原因：嘉縣水上鄉南鄉村火化場汰換管線工程
📍影響區域
台南市：白河區內角里
嘉義縣：水上鄉南鄉村、忠和村。共3個村里。
🕦停水時間：4月28日上午10時至16時（共6小時）
📌停水原因：辦理新裝工程
📍影響區域
西區：竹村里竹子腳1-3號至竹子腳98號及北港路1456號至1514號。
🕦停水時間：4月28日凌晨01時至05時（共4小時）
📌停水原因：機場小區分段及斷水測試
📍影響區域
新城鄉：中正路、中興路、仁義街、光復路、助人街、北埔路、嘉里一路、嘉里三路、嘉里二路、嘉里四路、嘉里路、大德街、安樂街、民享街、民勤街、民族路、民有街、民權街、民治街、福德路、華富街、華德街、華興街、華陽街。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司