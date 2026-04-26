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，民進黨應該檢討，為什麼台北市民「一試成主顧」的對象不是你們。為什麼在陳水扁市長短暫執政後，台北市民長達 20 年不再給民進黨機會？即便中間民進黨借殼上市支持柯文哲，但還是無法完成自己的人才培育和市民信心。民進黨應該自己深切檢討。

民進黨不分區立委沈伯洋近日為參選台北市長暖身、動作頻頻，昨日受訪時稱自民國38年來，國民黨已執政70年，當場遭記者打臉不熟北市歷史。對此，國民黨北市議員游淑慧今（26）日批評，顯現出沈伯洋對台北這座城市的心不在焉與完全不進入狀況。游淑慧臉書發文表示，沈伯洋對台北市歷史的發言，顯現出他對這座城市的心不在焉與完全不進入狀況。這種傲慢與無知，簡直跟當年林佳龍臨時空降選新北的樣子如出一轍。他們都是臨時上陣、臨陣磨槍，對地方沒有深耕，自然也就沒準備、也無力準備。游淑慧表示，不管是哪個政黨執政，每一張選票都是台北市民親手投出來的，這就是民主。難道只有民進黨贏才叫民主？沈寶對台北市民智慧有意見嗎？其次游淑慧指出，「指責別人比改變自己簡單，尤其身為團寵的沈寶，大概不知道他自己的問題是什麼。市民想看到的是候選人的能力和政見，想看到城市的改變與進步。如果只想靠意識形態來從事這場選戰，那沈伯洋顯然還沒準備好要當一個合格的市長參選人，他現在最需要的不是急著選舉和批評，而是先回去自我學習，了解台北、了解市民。