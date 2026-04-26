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麥當勞：買一送一！買大送小優惠券快搶 爽吃到勞動節

買大送小！

買經典套餐免費送！

必勝客：買1送5！勞動節「買一送一」披薩優惠

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買一送一！

摩斯漢堡：買一送一！10元多一件、套餐省60元 勞動節優惠券

買一送一！

＋10元多一件！

2杯飲料99元！

套餐現省60元起！

▲摩斯漢堡5月報稅季，激省攻略「MOS超值省」17張優惠券搶先看，出示圖片吃優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

福勝亭：勞動節買一送一！19元多1件 13大優惠券

買一送一！

+19元多一件！

漢堡王：勞動節買一送一！「免費升級」套餐速食優惠

▲勞動節漢堡王「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券。（圖／漢堡王提供）

拿坡里：大披薩買一送一！炸雞「買6送6」蛋塔 8塊烤雞桶199元

大披薩買一送一！

炸雞「買6送6」蛋塔！

8塊烤雞桶199元！

達美樂：大披薩買1送2！優惠代碼快記下

三商炸雞：6塊檸檬雞翅桶199元！勞動節優惠

繼光香香雞：88折明星餐優惠！

Tino's堤諾義大利披薩：預購蛋糕免費送「披薩買一送一」優惠券

五一勞動節「買一送一」10大速食優惠開吃了！麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王、福勝亭買一送一，必勝客「買1送5」、達美樂「買1送2」、拿坡里炸雞「買6送6」蛋塔，三商炸雞桶199元，Tino's堤諾義大利披薩優惠券，繼光香香雞88折明星餐。APP限定手機點餐買就送優惠券：單點6塊麥克雞塊「免費送4塊麥克雞塊」、買中薯「免費送小薯」、買大蛋捲冰淇淋「免費送蛋捲冰淇淋」；麥香雞、麥香魚、6塊麥克雞塊、勁辣香雞翅（一份2塊）；兌換時間自領券日起3天內（不包含領券當日）。4月28日前，天天都能開抽優惠券；無痛爽吃到五一勞動節。必勝客提前慶祝母親節，首度祭出「外帶買1送5」超狂披薩優惠！五一勞動節則有「買一送一」常態優惠。◾️副食5選2有3個德國芝心腸、3塊黃金和風鱈魚塊、小黃金雞軟骨、巧克力QQ球5顆、小薯金幣可選，相當於最高現省1,063元；還有「外送買1送2」買大披薩送2個小披薩優惠。◾️迎接5月報稅季，摩斯漢堡「MOS超值省」優惠券再開吃！5月1日至5月31日，17張優惠券激省攻略：◾️◾️月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。◾️紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。◾️「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。根據福勝亭官網，勞動節買一送一優惠券開吃！4月20日至6月23日，13大必勝精選優惠券快存下。內用可享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加；出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）：◾️（原價70元）◾️（原價130元）◾️（原價230元）◾️（原價45元）◾️（原價55元）◾️（原價133元）◾️（原價320元）◾️（原價320元）◾️（原價320元）◾️（原價325元）◾️（原價335元）◾️（原價378元）◾️（原價575元）漢堡王即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找套餐包含小點心與中杯飲料，點心有薯條、洋蔥圈、辣薯球任選，再自由配飲料。勞動節前快把握拿坡里速食優惠，即日起至4月29日開吃（西湖店不適用）：◾️（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，半價優惠吃到月底。◾️（原價660元）。◾️（原價520元）。相當於買1送2披薩優惠。（原價390元）。◾️全明星餐A：「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」特價335元、◾️全明星餐B：「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋墨魚甜不辣＋甜心地瓜球」特價361元。提醒大家，優惠僅限現場門市使用；優惠不併用；部分門市開賣，商品供應以門市實際狀況為主。（使用至2026年6月30日，須知詳見券上說明）。推薦老奶奶檸檬蛋糕、經典布朗尼、巴斯克乳酪、巴斯克開心果、青檸乳酪蛋糕、提拉米蘇等，最便宜280元起。提醒大家，5月1日前到店預約或線上預訂，取貨7天前需完成（不含下單日）；取貨5月2日至5月10日到店領取；預購1組送比薩券1張，2組送2張，以此類推；指定門市為台北濟南、台北民生、台北士林、台北莊敬。