五一勞動節「買一送一」10大速食優惠開吃了！麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王、福勝亭買一送一，必勝客「買1送5」、達美樂「買1送2」、拿坡里炸雞「買6送6」蛋塔，三商炸雞桶199元，Tino's堤諾義大利披薩優惠券，繼光香香雞88折明星餐。
麥當勞：買一送一！買大送小優惠券快搶 爽吃到勞動節
麥當勞APP優惠加碼，即日起至4月28日，每位會員每日可參與APP轉盤遊戲一次，開抽「買一送一」APP限定手機點餐買就送優惠券：
◾️買大送小！單點6塊麥克雞塊「免費送4塊麥克雞塊」、買中薯「免費送小薯」、買大蛋捲冰淇淋「免費送蛋捲冰淇淋」；
◾️買經典套餐免費送！麥香雞、麥香魚、6塊麥克雞塊、勁辣香雞翅（一份2塊）；兌換時間自領券日起3天內（不包含領券當日）。
4月28日前，天天都能開抽優惠券；無痛爽吃到五一勞動節。
必勝客：買1送5！勞動節「買一送一」披薩優惠
必勝客提前慶祝母親節，首度祭出「外帶買1送5」超狂披薩優惠！五一勞動節則有「買一送一」常態優惠。
◾️買1送5！即日起至4月30日，必勝客外帶買大披薩，「免費送2個小披薩＋副食＋飲料1.25L」！副食5選2有3個德國芝心腸、3塊黃金和風鱈魚塊、小黃金雞軟骨、巧克力QQ球5顆、小薯金幣可選，相當於最高現省1,063元；還有「外送買1送2」買大披薩送2個小披薩優惠。
◾️買一送一！必勝客常態披薩優惠，外帶「買大送大」、外送「買大送小」。
摩斯漢堡：買一送一！10元多一件、套餐省60元 勞動節優惠券
迎接5月報稅季，摩斯漢堡「MOS超值省」優惠券再開吃！5月1日至5月31日，17張優惠券激省攻略：
◾️買一送一！5月1日勞動節當天，全台門市免券爽喝，大杯摩斯咖啡或大杯精選咖啡「買一送一」加碼優惠。
◾️＋10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。
◾️套餐現省60元起！「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。
福勝亭：勞動節買一送一！19元多1件 13大優惠券
根據福勝亭官網，勞動節買一送一優惠券開吃！4月20日至6月23日，13大必勝精選優惠券快存下。內用可享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加；出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）：
◾️買一送一！飲料2杯優惠價35元（原價70元）
◾️+19元多一件！日式唐揚雞2份優惠價84元（原價130元）
◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）
◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）
◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）
◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）
◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）
◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）
◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）
◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）
漢堡王：勞動節買一送一！「免費升級」套餐速食優惠
漢堡王即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，小薯條、小洋蔥圈、小辣薯球、4塊雞塊、3入黃金QQ球、大玉米濃湯及38元中杯飲料共11款「買一送一」；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。
勞動節加碼，即日起至5月3日，購買原味 ／辣味小華堡、Q彈海老堡「免費升級套餐」特價119元（原價174元）現賺55元！套餐包含小點心與中杯飲料，點心有薯條、洋蔥圈、辣薯球任選，再自由配飲料。
拿坡里：大披薩買一送一！炸雞「買6送6」蛋塔 8塊烤雞桶199元
勞動節前快把握拿坡里速食優惠，即日起至4月29日開吃（西湖店不適用）：
◾️大披薩買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，半價優惠吃到月底。
◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）。
◾️8塊烤雞桶199元！買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」外帶／內用特價199元（原價520元）。
達美樂：大披薩買1送2！優惠代碼快記下
達美樂表示，外送、外帶使用優惠代碼「980325」，爽吃「披薩買大送大再送大可樂」優惠活動，相當於買1送2披薩優惠。
三商炸雞：6塊檸檬雞翅桶199元！勞動節優惠
三商炸雞即日起至5月27日，「6塊檸檬雞翅」特價199元（原價390元）。
繼光香香雞：88折明星餐優惠！
繼光香香雞表示，即日起至5月3日，推出88折明星餐優惠：
◾️全明星餐A：「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」特價335元、
◾️全明星餐B：「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋墨魚甜不辣＋甜心地瓜球」特價361元。
提醒大家，優惠僅限現場門市使用；優惠不併用；部分門市開賣，商品供應以門市實際狀況為主。
Tino's堤諾義大利披薩：預購蛋糕免費送「披薩買一送一」優惠券
Tino's Pizza Café堤諾義大利披薩慶祝母親節，5月1日勞動節前，台北門市預購母親節蛋糕280元起，免費送「披薩買一送一」優惠券（使用至2026年6月30日，須知詳見券上說明）。
推薦老奶奶檸檬蛋糕、經典布朗尼、巴斯克乳酪、巴斯克開心果、青檸乳酪蛋糕、提拉米蘇等，最便宜280元起。
提醒大家，5月1日前到店預約或線上預訂，取貨7天前需完成（不含下單日）；取貨5月2日至5月10日到店領取；預購1組送比薩券1張，2組送2張，以此類推；指定門市為台北濟南、台北民生、台北士林、台北莊敬。
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麥當勞APP優惠加碼，即日起至4月28日，每位會員每日可參與APP轉盤遊戲一次，開抽「買一送一」APP限定手機點餐買就送優惠券：
◾️買大送小！單點6塊麥克雞塊「免費送4塊麥克雞塊」、買中薯「免費送小薯」、買大蛋捲冰淇淋「免費送蛋捲冰淇淋」；
◾️買經典套餐免費送！麥香雞、麥香魚、6塊麥克雞塊、勁辣香雞翅（一份2塊）；兌換時間自領券日起3天內（不包含領券當日）。
4月28日前，天天都能開抽優惠券；無痛爽吃到五一勞動節。
必勝客：買1送5！勞動節「買一送一」披薩優惠
必勝客提前慶祝母親節，首度祭出「外帶買1送5」超狂披薩優惠！五一勞動節則有「買一送一」常態優惠。
◾️買1送5！即日起至4月30日，必勝客外帶買大披薩，「免費送2個小披薩＋副食＋飲料1.25L」！副食5選2有3個德國芝心腸、3塊黃金和風鱈魚塊、小黃金雞軟骨、巧克力QQ球5顆、小薯金幣可選，相當於最高現省1,063元；還有「外送買1送2」買大披薩送2個小披薩優惠。
◾️買一送一！必勝客常態披薩優惠，外帶「買大送大」、外送「買大送小」。
摩斯漢堡：買一送一！10元多一件、套餐省60元 勞動節優惠券
迎接5月報稅季，摩斯漢堡「MOS超值省」優惠券再開吃！5月1日至5月31日，17張優惠券激省攻略：
◾️買一送一！5月1日勞動節當天，全台門市免券爽喝，大杯摩斯咖啡或大杯精選咖啡「買一送一」加碼優惠。
◾️＋10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。
◾️套餐現省60元起！「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。
根據福勝亭官網，勞動節買一送一優惠券開吃！4月20日至6月23日，13大必勝精選優惠券快存下。內用可享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加；出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）：
◾️買一送一！飲料2杯優惠價35元（原價70元）
◾️+19元多一件！日式唐揚雞2份優惠價84元（原價130元）
◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）
◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）
◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）
◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）
◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）
◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）
◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）
◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）
漢堡王：勞動節買一送一！「免費升級」套餐速食優惠
漢堡王即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，小薯條、小洋蔥圈、小辣薯球、4塊雞塊、3入黃金QQ球、大玉米濃湯及38元中杯飲料共11款「買一送一」；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。
勞動節加碼，即日起至5月3日，購買原味 ／辣味小華堡、Q彈海老堡「免費升級套餐」特價119元（原價174元）現賺55元！套餐包含小點心與中杯飲料，點心有薯條、洋蔥圈、辣薯球任選，再自由配飲料。
勞動節前快把握拿坡里速食優惠，即日起至4月29日開吃（西湖店不適用）：
◾️大披薩買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，半價優惠吃到月底。
◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）。
◾️8塊烤雞桶199元！買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」外帶／內用特價199元（原價520元）。
達美樂：大披薩買1送2！優惠代碼快記下
達美樂表示，外送、外帶使用優惠代碼「980325」，爽吃「披薩買大送大再送大可樂」優惠活動，相當於買1送2披薩優惠。
三商炸雞：6塊檸檬雞翅桶199元！勞動節優惠
三商炸雞即日起至5月27日，「6塊檸檬雞翅」特價199元（原價390元）。
繼光香香雞：88折明星餐優惠！
繼光香香雞表示，即日起至5月3日，推出88折明星餐優惠：
◾️全明星餐A：「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」特價335元、
◾️全明星餐B：「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋墨魚甜不辣＋甜心地瓜球」特價361元。
提醒大家，優惠僅限現場門市使用；優惠不併用；部分門市開賣，商品供應以門市實際狀況為主。
Tino's堤諾義大利披薩：預購蛋糕免費送「披薩買一送一」優惠券
Tino's Pizza Café堤諾義大利披薩慶祝母親節，5月1日勞動節前，台北門市預購母親節蛋糕280元起，免費送「披薩買一送一」優惠券（使用至2026年6月30日，須知詳見券上說明）。
推薦老奶奶檸檬蛋糕、經典布朗尼、巴斯克乳酪、巴斯克開心果、青檸乳酪蛋糕、提拉米蘇等，最便宜280元起。
提醒大家，5月1日前到店預約或線上預訂，取貨7天前需完成（不含下單日）；取貨5月2日至5月10日到店領取；預購1組送比薩券1張，2組送2張，以此類推；指定門市為台北濟南、台北民生、台北士林、台北莊敬。