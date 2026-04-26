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海軍退役少校、前艦長呂禮詩日前赴中登艦參觀，更高呼「解放軍準備好了！」吹捧中國，對此立委王定宇說，過去呂禮詩再海軍服役之際，領著台灣人納稅錢所付的薪水，而退伍後每份退休俸也是2300萬人所繳的納稅錢，卻跑去中國吹捧解放軍，」強調那對現有的法律，行政部門也應該窮盡一切辦法找出法律，「制裁這種背叛國家的叛徒」。對於呂禮詩參加中共解放軍海軍建立75週年活動，竟高呼「解放軍海軍準備好了」、「中國解放軍越強大，台灣越安全」等語。對此王定宇說，呂禮詩可能忘了，在中華民國台灣海軍服役的時候，領著台灣人民納稅人所付的薪水，中華民國海軍軍歌的歌詞裡面所說的是中華民國新海軍，講得是青天白日的旗幟。不是吹捧五星旗，不是中華人民共和國解放軍的海軍。王定宇說，呂禮詩退伍了，現在領得每一分退伍的退休俸，都是台灣2300萬人納稅人所繳的錢。領著台灣納稅人的錢，跑去中國吹捧解放軍，喊道「解放軍準備好了！」王定宇表示，過去幾十年來，不管是國民黨執政或民進黨執政，中國用軍事威脅台灣沒有減少過，呂禮詩自己在軍中服務的時候，現在台灣的國軍面對的就是中國的威脅。這讓我們的國軍弟兄姊妹在空中、在山巔、在海上，保護著我們國家。王定宇說，國軍會那麼辛苦，國家的局勢會這麼險峻，就是來自於中共解放軍的威脅。怎麼會說出這種莫名其妙哪種話「解放軍準備好了！」是準備好要攻打台灣嗎？還是準備好了是要讓國軍袍澤付出代價、生命受威脅？王定宇痛批，呂禮詩就是徹頭徹尾的武德淪喪，對不起國軍袍澤、背叛國家傷害2300萬人。到他說出解放軍準備好的此時此刻，他所領的每一分、每一毫退休俸都來自於2300萬人所繳的稅金啊。納稅去支持辛苦保衛國家的軍人是應該的不是為了養垃圾，浪費在叛國的人身上。王定宇表示，現有的法律，對於去參加中共黨政軍及其附屬單位相關的活動，影響民心士氣，是有剝奪退休金的懲罰設計。但因呂禮詩官階沒有到達將領以上，剛好產生了一個漏洞。希望能夠在立法院推動修法，把這種背叛國家的言行，涵蓋到像呂禮詩這樣子的人，因為納稅人所繳的稅金，不應該用來養叛徒。王定宇表示，對絕大多數的國軍是盡忠職守、保護國家，值得人民的尊敬跟支持。但是像呂禮詩這樣少數的害群之馬，言行不僅傷害了國家人民，更重重地傷害了國軍軍譽。對於類似呂禮詩的言行，當然要表達最大的譴責跟不滿。行政部門也應該窮盡一切辦法找出法律，重重制裁這種背叛國家的叛徒。