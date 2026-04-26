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美國總統川普於當地時間25日晚間出席「白宮記者協會晚宴」，不料現場突然傳出多聲槍響，特勤人員隨即衝上台護送川普與第一夫人梅蘭妮亞撤離。根據美媒報導，這起槍擊事件發生在華盛頓希爾頓飯店的安檢區附近，一名來自加州的31歲男子持有霰彈槍、手槍及刀械試圖衝闖關，與警方發生對峙後遭制伏逮捕。混亂中有一名特勤人員雖被擊中，所幸因穿著防彈背心僅受輕傷。當時人正在華府擔任訪問學人的前內政部長林右昌，住處就在事發飯店附近，坦言很有真實感。林右昌今(26)日在臉書發文表示，昨晚在住處聽到窗外傳來好幾波刺耳的喇叭與警笛聲，大批救護車疾駛而過，當時完全不知發生什麼事。直到後來看到新聞，才驚覺槍響地點就在他家附近的華盛頓希爾頓飯店，這也是這間飯店繼1981年雷根總統遇刺案後，再次發生針對元首的重大治安事件。他感嘆，以前看新聞總覺得這類事件在十萬八千里外，這次卻是人生第一次與危機如此接近。白宮記者協會也隨即宣布晚宴取消，並配合聯邦調查局（FBI）調查犯案動機。川普事後則發文，感謝特勤局展現極高的專業與勇氣，並確認各級官員都平安無事。目前華府警方已加強周邊維安，確保後續政要活動的安全。由於華盛頓希爾頓飯店是華府具指標性的政要聚會場所，也讓剛好在當地訪問的林右昌碰上，大家也留言提醒他訪問期間務必注意安全。