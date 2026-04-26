台灣街頭小吃美味誘人，但其中卻隱藏著比高鈉更可怕的健康殺手！腎臟科醫師洪永祥點名5大「地雷小吃」，包括深受民眾喜愛的地瓜球、鹹酥雞、甜不辣等，這些食物含有極高的「磷酸鹽」，攝取過多磷酸鹽不僅嚴重傷腎，還會導致血管變硬脆、骨頭化，大幅增加中風與心肌梗塞的風險。
隱形殺手「磷酸鹽」吸收率近乎100%
洪永祥透過臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，一名35歲年輕男性不菸不酒且無三高病史，平時多以超商三明治、肉羹麵或排骨便當果腹，沒想到卻被診斷出慢性腎臟病第三期，且血管已有明顯鈣化現象。
洪永祥指出，問題的關鍵在於患者每天不知不覺吃進了大量的「隱形磷酸鹽」，天然食物中的有機磷，人體吸收率約為40%至60%，但加工食品所添加的無機磷酸鹽，吸收率卻高達90%至100％。
5大地雷小吃！磷酸鹽含量超驚人
洪永祥強調，高血磷環境會促使血管平滑肌細胞產生變異，轉化為類似骨細胞的型態，使血管逐漸失去彈性並變得像骨頭一樣硬脆，這也是為何高磷飲食會直接導致心血管疾病的原因。
針對台灣常見的飲食，洪永祥醫師列出了5類為了追求口感與賣相，而成為磷酸鹽集大成的街邊小吃。
⚠️魚漿類製品：如甜不辣、黑輪與貢丸。為了久煮不爛並維持彈牙口感，業界常添加磷酸鹽作為保水劑，預估每100克磷含量高達150至250毫克，甜不辣湯甚至被形容為「磷酸鹽精華液」。
⚠️嫩化肉羹與現炸排骨：店家常使用含有大量磷酸鹽的嫩精或保水劑處理肉塊，使乾柴瘦肉變得滑順，預估每100克磷含量約180至300毫克
⚠️蓬鬆酥脆的炸物：像是地瓜球與鹹酥雞裹粉。加入磷酸鹽作為膨鬆劑能讓食物久放不縮，這比單純的油脂更傷血管，預估每100克磷含量達100至200毫克。
⚠️久煮不糊的麵食：例如黃麵與意麵。加入磷酸鹽可加強麵筋強度，讓麵條悶在外帶盒裡也不輕易斷裂化開，預估每100克磷含量為80至150毫克。
⚠️勾芡濃湯類：包含酸辣湯與牛排館濃湯。調味粉包（如柴魚粉、大骨粉）與穩定劑中含有磷酸鹽，能避免湯頭變稀，預估每碗（200毫升）含50至100毫克。
醫師傳授5大自救法 聰明吃護腎臟
洪永祥說明，一般健康成年人每日磷建議攝取量約為800毫克，慢性腎病患者則需嚴格限制在600至800毫克，針對愛吃小吃又想顧健康的民眾，建議可5個專業自救法來守護腎臟。
包含煮火鍋料前先用滾水汆燙3至5分鐘以濾掉約一半的磷酸鹽、減少沾醬與少喝湯、優先選擇切片的新鮮原型肉類、大量飲水以利腎臟代謝化學添加物，以及慢性腎友應隨身攜帶降磷劑隨餐服用。洪永祥強調，揭露這些資訊並非要讓大家從此不敢踏入夜市，而是希望能學會聰明地選擇食物。
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洪永祥透過臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，一名35歲年輕男性不菸不酒且無三高病史，平時多以超商三明治、肉羹麵或排骨便當果腹，沒想到卻被診斷出慢性腎臟病第三期，且血管已有明顯鈣化現象。
洪永祥指出，問題的關鍵在於患者每天不知不覺吃進了大量的「隱形磷酸鹽」，天然食物中的有機磷，人體吸收率約為40%至60%，但加工食品所添加的無機磷酸鹽，吸收率卻高達90%至100％。
洪永祥強調，高血磷環境會促使血管平滑肌細胞產生變異，轉化為類似骨細胞的型態，使血管逐漸失去彈性並變得像骨頭一樣硬脆，這也是為何高磷飲食會直接導致心血管疾病的原因。
針對台灣常見的飲食，洪永祥醫師列出了5類為了追求口感與賣相，而成為磷酸鹽集大成的街邊小吃。
⚠️魚漿類製品：如甜不辣、黑輪與貢丸。為了久煮不爛並維持彈牙口感，業界常添加磷酸鹽作為保水劑，預估每100克磷含量高達150至250毫克，甜不辣湯甚至被形容為「磷酸鹽精華液」。
⚠️嫩化肉羹與現炸排骨：店家常使用含有大量磷酸鹽的嫩精或保水劑處理肉塊，使乾柴瘦肉變得滑順，預估每100克磷含量約180至300毫克
⚠️蓬鬆酥脆的炸物：像是地瓜球與鹹酥雞裹粉。加入磷酸鹽作為膨鬆劑能讓食物久放不縮，這比單純的油脂更傷血管，預估每100克磷含量達100至200毫克。
⚠️久煮不糊的麵食：例如黃麵與意麵。加入磷酸鹽可加強麵筋強度，讓麵條悶在外帶盒裡也不輕易斷裂化開，預估每100克磷含量為80至150毫克。
⚠️勾芡濃湯類：包含酸辣湯與牛排館濃湯。調味粉包（如柴魚粉、大骨粉）與穩定劑中含有磷酸鹽，能避免湯頭變稀，預估每碗（200毫升）含50至100毫克。
洪永祥說明，一般健康成年人每日磷建議攝取量約為800毫克，慢性腎病患者則需嚴格限制在600至800毫克，針對愛吃小吃又想顧健康的民眾，建議可5個專業自救法來守護腎臟。
包含煮火鍋料前先用滾水汆燙3至5分鐘以濾掉約一半的磷酸鹽、減少沾醬與少喝湯、優先選擇切片的新鮮原型肉類、大量飲水以利腎臟代謝化學添加物，以及慢性腎友應隨身攜帶降磷劑隨餐服用。洪永祥強調，揭露這些資訊並非要讓大家從此不敢踏入夜市，而是希望能學會聰明地選擇食物。