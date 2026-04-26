5大地雷小吃！磷酸鹽含量超驚人

洪永祥強調，高血磷環境會促使血管平滑肌細胞產生變異，轉化為類似骨細胞的型態，使血管逐漸失去彈性並變得像骨頭一樣硬脆，這也是為何高磷飲食會直接導致心血管疾病的原因。針對台灣常見的飲食，洪永祥醫師列出了5類為了追求口感與賣相，而成為磷酸鹽集大成的街邊小吃。⚠️如甜不辣、黑輪與貢丸。為了久煮不爛並維持彈牙口感，業界常添加磷酸鹽作為保水劑，預估每100克磷含量高達150至250毫克，甜不辣湯甚至被形容為「磷酸鹽精華液」。⚠️店家常使用含有大量磷酸鹽的嫩精或保水劑處理肉塊，使乾柴瘦肉變得滑順，預估每100克磷含量約180至300毫克⚠️像是地瓜球與鹹酥雞裹粉。加入磷酸鹽作為膨鬆劑能讓食物久放不縮，這比單純的油脂更傷血管，預估每100克磷含量達100至200毫克。⚠️例如黃麵與意麵。加入磷酸鹽可加強麵筋強度，讓麵條悶在外帶盒裡也不輕易斷裂化開，預估每100克磷含量為80至150毫克。⚠️包含酸辣湯與牛排館濃湯。調味粉包（如柴魚粉、大骨粉）與穩定劑中含有磷酸鹽，能避免湯頭變稀，預估每碗（200毫升）含50至100毫克。