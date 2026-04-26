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▲傳出綠營將派立委沈伯洋選台北市長，前台北市長柯文哲聽聞後直喊「太精采了！」（圖／記者呂炯昌攝，2026.04.26）

民進黨不分區立委沈伯洋近日為參選台北市長暖身、動作頻頻，綠營與綠媒近期也頻頻造神，稱沈伯洋像韓星裴勇俊、日本巨星木村拓哉、日本防衛大臣小泉進次郎，還有藝人張孝全的性魅力。民眾黨創黨主席柯文哲今（26）日被問到沈伯洋可能參選，他笑稱綠營人才濟濟，心目中綠營最佳陣容是沈伯洋選台北、王義川選桃園、「3Q」陳柏惟選台中市，柯文哲更驚嘆「民進黨真的要派沈伯洋嗎?Are you sure?確定嗎?哇，太精彩了。」民眾黨北市松山信義區市議員參選人許甫今日下午在北市景勤一號公園舉行「跳跳城堡 親子手作童樂會」，並於會前舉行聯訪。媒體詢問民進黨最有可能提名沈伯洋參選台北市長，而且新北市長蘇巧慧認為如果派沈伯洋出線，沈伯洋會是最強的王牌。對此，柯文哲表示，他心目中民進黨的黃金組合台北沈伯洋、桃園王義川，他們人才濟濟，「3Q」（陳柏惟）應該選台中，非常渴望民進黨派出他們的黃金陣容。媒體又問會支持現任市長蔣萬安連任嗎？會希望蔣萬安可以幫白營小雞站台嗎？柯文哲表示，台北的選情到目前為止還算穩定，因為民進黨到底要派誰選，蔣萬安到現在為止連對手在哪裡都還不知道，所以目前至少到現在為止台北市長的選情是算單純的，也比較簡單的。柯文哲說，因為台灣民眾黨在台北市的提名，每一個選區只有提名一個，所以民眾黨的選情也相對簡單，「我們只要講自己的好就可以,我們就很期望說凡是支持台灣民眾黨的，不管是支持柯文哲，支持黃國昌，這些選民，在每一個選區反正只有一個集中投票。」柯文哲表示，民眾黨在台北市的目前的選戰的戰略大概就是這樣，大概原則上還是先拉自己的議員支援候選人，這是最重要的目標，所以也因為今年保守提名以外，希望這個6名議員都可以全部都選上，而且我們這6個議員其實品質都非常好，這是我們我們算是非常的有信心。媒體追問「蔣萬安會輸沈伯洋嗎？」柯文哲聽到後大笑說，「不要引誘我講危險發言。」許甫是幹過主播的，馬上就知道說，他會忍不住要講什麼是不是？「民進黨真的要派沈伯洋嗎?Are you sure?確定嗎?哇，太精彩了。」民進黨是沒有其他人可以派嗎?真的要這樣幹嗎?