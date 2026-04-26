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美國總統川普（Donald Trump）首度以元首身份出席「白宮記者聯誼晚宴」（White House Correspondents' Dinner），未料現場一名男子在宴會廳外持槍掃射，此舉嚇得美國特勤幹員立刻掩護川普進行撤離，特勤局隨後將嫌犯壓制。這場槍擊案震撼全美，有趣的是，在晚宴開場前，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）一段今晚將「火力四射」的預告，在社群平台掀起許多議論。白宮記者晚宴槍擊事件震驚全球，根據美聯社報導，兩名消息人士向美聯社透露，已經確認槍手身份，是來自加州的31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen），川普也於社群媒體Truth Social上公布槍手被拘捕後壓制在地的照片。華盛頓特區代理警察局長卡洛爾(Jeffery Carroll)表示，嫌犯持有霰彈槍、手槍和多把刀具。他說，目前調查人員沒有理由相信有其他人涉案。卡洛爾表示，目前看來民眾沒有任何危險，調查人員認為嫌犯是單獨犯案。卡洛爾表示，目前無法確定槍手的犯案動機，無法判斷嫌犯意圖攻擊的目標。調查人員指出，嫌犯當時住在飯店裡，這似乎就是他能在事發時進入飯店的原因。川普於隨後的記者會中證實，嫌犯當時攜帶許多強大火力的武器，一名特勤雖中槍，但防彈衣發揮作用保住性命，最終嫌犯被制伏。川普讚賞特勤局幹員英勇表現，痛批嫌犯艾倫看起來是「非常邪惡的人」。在這場槍擊案發生前，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在接受福斯新聞記者訪問時，在鏡頭前公開喊話民眾可以觀看川普在白宮記者晚宴上的演講，聲稱這將會非常「有趣」，且「娛樂性十足」，還強調「今晚將會火力四射」。沒想到，李威特發言過後，白宮晚宴場合真的火力四射，這一訪談畫面在社群平台X掀起熱議，在事發前，有許多MAGA支持者轉發這段影片喊話「等不及了」；而在槍擊案發生後，許多美國民眾紛紛留言朝聖「所以她提前宣布了刺殺計畫？」、「她說的是對的。確實有人開槍了」。