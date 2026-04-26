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美國「白宮記者聯誼晚宴」25日晚間舉行時，突然傳出巨大槍響，活動因此中斷。首度以元首身份出席的美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）隨即被疏散撤離。當局確認槍手是一名來自加州的31歲男性，川普後續也在社群平台上公開了槍手的照片。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、衛報等外媒報導，白宮記者聯誼晚宴25日晚間在華盛頓希爾頓飯店宴會廳舉行、旨在表彰白宮記者團的年度正式晚宴，但突如其來的槍響，使得現場陷入混亂與恐慌。當執法人員護送川普及其內閣成員離開現場時，在場記者紛紛躲到桌下尋求掩護。聯邦調查局（FBI）表示，一名嫌犯已被拘捕。一名特勤人員在事件中中彈，所幸擊中防護裝備覆蓋的部位，因此未受傷。川普在被緊急帶離現場約一小時後於自家社群平台「真相社群」 （Truth Social）發文稱，槍手已經遭到逮捕。後續更貼出嫌犯被壓制在地的照片，以及一段槍手快速闖過安檢哨，大批武裝安檢人員朝嫌犯方向前進的24秒監視畫面。從川普分享的監視器畫面可以看到，嫌犯從畫面左側現身後，隨即朝特勤局安檢哨衝刺並闖了過去，緊接著至少有7名特勤人員拔槍瞄準他，後續順利將其制伏。美聯社引述兩位執法官員的消息，嫌犯已被拘留，目前正在當地醫院接受「評估」。該嫌犯身份確認為來自加州托倫斯（Torrance）的31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen）。華盛頓特區警察局長卡羅爾（Jeffrey Carroll）指出，調查人員相信嫌犯確實開了槍，並攜帶了一把散彈槍、一把手槍及多把刀具。他還透露，嫌犯據信是該飯店的房客。哥倫比亞特區聯邦檢察官·皮羅（Jeanine Pirro）表示，被告被控兩項槍支重罪及攻擊罪，將於週一受審。華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）在週六晚間的記者會上表示，一名孤獨槍手在飯店大廳衝向特勤局探員。她說，目前沒有理由認為有其他人參與此事件。今年的白宮記者晚宴原本就氣氛緊張，因為川普及包括國防部長赫格塞斯、國務卿盧比歐在內的核心內閣成員皆有出席。川普在去年以及首個任期內曾拒絕出席，但今年同意參加。白宮記者晚宴的傳統始於1921年，而總統出席的傳統則始於1924年的柯立芝（Calvin Coolidge）。值得注意的是，華盛頓希爾頓飯店正是1981年時任雷根（Ronald Reagan）遭到暗殺未遂並受重傷的地點。當記者會上被問及是否擔憂生命受威脅時，曾在2024年競選期間也遭遇過暗殺未遂的川普回答：「這是一個危險的職業。」