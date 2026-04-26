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▲東海（右）在節目中分享自己差點加入BIGBANG的經驗，讓銀赫（左）聽完傻眼。（圖／家大聲YT）

韓團Super Junior（SJ）成員東海和銀赫近日登上BIGBANG大聲的YouTube節目《家大聲》，節目中東海意外拋出震撼彈，透露自己出道前差點加入BIGBANG，並且曾有在SM練習到心累想加入YG的心情，讓一旁的銀赫聽完都嚇傻，直呼：「認識你25年以來從來沒聽過！」東海在《家大聲》中坦言，2002年韓日世界盃期間，因外在環境影響，使得當時在SM娛樂的出道組面臨解散危機，因此當時曾動念轉投YG娛樂發展，他回憶當時YG正在籌備一個5人男團，甚至已經心動到「差點就答應加入」，沒想到那正是日後紅遍全球的BIGBANG，讓一旁的銀赫嚇傻，認識東海20年從未聽過這件事。除了驚人轉折，東海也分享了練習生時期與GD、太陽的趣味互動，他笑說，當時在前輩SE7EN牽線下到狎鷗亭見面，結果卻發現GD與太陽正在網咖瘋狂打遊戲，與舞台上帥氣形象反差極大，讓他印象深刻。網咖結束後，第一次見面的東海、GD、太陽一起搭車、吃烤肉，甚至到漢江邊聽音樂跳舞，但當時的他個性害羞，全程幾乎沒開口，只能尷尬地跟著節奏擺動，回想起來仍覺得相當青澀又有趣，不過他直言，當天一結束後就沒有再見過GD和太陽了，有趣的一面之緣讓他至今都在記憶猶新。事實上，東海近年不只在綜藝節目上展現話題度，在音樂領域也持續突破，日前他近推出個人SOLO專輯《ALIVE》，嘗試更成熟多元的音樂風格，不僅如此，他也將於將於5月30、31日新北工商展覽館；7月25日高雄流行音樂中心開唱，台北場門票於昨（25）日中午12點在KKTIX系統開賣，票價分為6280元、5680元、4880元、身障席2440元，凡購票者就能夠以1元加購福利，有機會獲得台北場專屬小卡、紀念海報、SOUND CHECK、親簽海報、親簽拍立得等周邊，要去見老公的老婆們千萬別錯過。