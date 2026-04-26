我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆舉辦小港後援會成立大會，由小港後援會會長洪進國進行授旗儀式。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

▲小港後援會副會長蔡冠璋表示，賴瑞隆實現第一次參選立委的承諾，在小港推動種植100萬顆綠樹，改善空污問題。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

▲邱議瑩表示，他和瑞隆也都將高雄市政放在個人前面，請所有市民朋友繼續做賴瑞隆的後盾，一起揮出全壘打！（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（26）日舉辦小港後援會成立大會，立委邱議瑩、許智傑、李昆澤，高雄市議長康裕成，以及多位議員與議員參選人到場助講，現場有數千名鄉親相挺，展現高雄隊大團結。賴瑞隆提出4承諾，強調「小港起飛，高雄就起飛!」誓言成為「關鍵第四棒」的賴瑞隆也對小港提出「四個打拚」承諾：第一，拚交通更完善，捷運與國道建設加速完成；第二，拚產業更升級，帶動機場、港區與工業區整體轉型，創造更多優質就業機會；第三，拚環境更正義，大林蒲遷村順利落實；第四，拚生活更宜居，完善公園綠地、運動空間、托育長照與社區建設。賴瑞隆指出，小港是高雄面向世界的重要門戶，不僅擁有國際機場、港口與臨海工業區，更有一代又一代辛勤打拚的勞工朋友，是支撐城市發展的關鍵力量。過去小港長期承擔產業發展的成本，未來更應升級為宜居、進步、充滿希望的生活城市。賴瑞隆表示，這幾年在立法院與市府團隊、立委夥伴共同爭取多項重大建設，包括捷運小港林園線、國道七號、小港醫院急重症大樓及高雄機場新航廈等，都是關乎未來百年發展的關鍵工程。面對半導體、AI產業快速發展與國際人才進駐，他已與市長陳其邁持續和中央合作，研議推動「南星24小時國際機場」，盼補足南部全天候國際航運的缺口；這也是不分黨派的政治人物都應正視的重要課題。針對沿海六里鄉親關心的大林蒲遷村議題，賴瑞隆強調，這是小港人長年承擔產業發展成本後，應獲得的基本公道與尊嚴正義。他自上任立委以來一路追蹤，讓長期懸而未決的工程逐步取得進展，未來不論在哪個崗位，都會全力以赴，讓建設穩健向前。賴瑞隆強調，小港後援會的成立，象徵一支團結一致替小港拚未來、替高雄拚嶄新黃金十年的隊伍正式成軍。未來將與高雄隊緊密合作，攜手市民延續市政光榮，讓小港起飛、高雄起飛。邱議瑩表示，和賴瑞隆這十年共同在立法院照顧高雄的經濟和民生，雖然兩個月前尚在競爭，但彼此維持良好風度。民進黨對高雄的感情很深刻，他和瑞隆也都將高雄市政放在個人前面，高雄需要好的市長和完整的議會團隊，讓戰力發揮到最高，請所有市民朋友繼續做賴瑞隆的後盾，一起揮出全壘打！李昆澤指出，高雄發展除了對高科技產業有高度期待，賴瑞隆一直以來也展現出對傳統產業和勞工的重視，請鄉親全力支持勞工家庭出身、實在、認真打拼的賴瑞隆。立委許智傑表示，現在和瑞隆共同在爭取「高雄-桃園接駁機」，可以讓南台灣的生活圈更加緊密並促進產業發展，也呼籲鄉親支持賴瑞隆當選市長，共同建設大高雄。前立委趙天麟也現身表示，民進黨在競爭過程中培養更好更多的人才，高雄隊也會在競爭後絕對團結！小港後援會副會長蔡冠璋表示，賴瑞隆實現第一次參選立委的承諾，在小港推動種植100萬顆綠樹，改善空污問題；議長康裕成更呼籲，請所有小港的鄉親擔任賴瑞隆的拉票部隊。今天的小港後援會成立大會活動中，賴瑞隆與邱議瑩、許智傑、李昆澤等人互動熱絡，手拉手互贈信物。並由小港後援會會長洪進國進行授旗儀式，眾人齊聲高喊口號，展現團結拚勝選的強大氣勢。