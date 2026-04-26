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槍手艾倫是誰？

艾倫是私人教育機構兼職老師、自營遊戲開發者

艾倫曾捐款給賀錦麗

美國總統川普在25日晚間於白宮記者協會（White House Correspondents' Association）宴會廳遭遇槍擊事件，川普在聽聞槍聲後與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）立刻被特勤局幹員疏散撤離。槍手隨後被壓制，身分也曝光，是來自加州的31歲男性艾倫（Cole Tomas Allen），美媒披露，他曾在2024年總統大選捐款給當時的民主黨總統候選人賀錦麗。根據路透報導，美國特勤局表示，嫌犯持有一把霰彈槍，在華盛頓希爾頓酒店內向一名特勤局特工開火後被逮捕。當時事件發生地點位於宴會廳外，而該場晚宴的出席者包括川普、川普妻子梅蘭妮亞、副總統范斯（JD Vance），以及多名內閣部長。執法官員表示，週六在白宮記者協會晚宴槍擊事件中被逮捕的嫌犯身分被確認為艾倫（Cole Tomas Allen），是一名來自洛杉磯地區的男子。從社群媒體資料來看，他似乎是加州理工學院（Caltech）畢業生，目前兼職擔任教師及從事遊戲開發工作。官員表示，艾倫約31歲，居住在加州托倫斯（Torrance）。托倫斯是一座沿海城市，屬於洛杉磯南灣（South Bay）地區的一部分，鄰近洛杉磯並面向聖塔莫尼卡灣（Santa Monica Bay）。華盛頓特區警察局長表示，調查人員認為嫌犯當時是華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton）的房客，而年度晚宴正是在該飯店舉行，但目前尚未確定犯案動機。與科爾相關的Facebook貼文顯示，他曾於2024年12月被C2 Education托倫斯辦公室評選為「本月優良教師」。C2 Education是一家在全國提供升學考試準備與課後輔導服務的私人教育機構。嫌犯名下的LinkedIn帳號個人資料中，嫌犯自我介紹稱自己具機械工程與電腦科學學位背景、有獨立遊戲開發經驗，他於2017年在加州理工學院取得機械工程學士學位，並於2025年在加州州立大學多明格斯山分校（California State University at Dominguez Hills）取得電腦科學碩士學位。加州理工學院也發表聲明表示，確實有一名同名人士於2017年畢業。在工作經歷欄中，該資料顯示他過去數年一直在C2 Education擔任兼職教師，同時也是自營的遊戲開發者。在此之前，他曾在南帕薩迪納（South Pasadena）的一家公司IJK Controls擔任機械工程師一年，而在更早之前，他曾擔任加州理工學院的助教。工作資料還包含一篇地方報紙文章，內容是關於「我的團隊在2016年於加州理工學院贏得的一場機器人競賽」；在「關注議題（Causes）」欄位中，艾倫則列出「科學與科技」。另據CNN報導，週日凌晨，聯邦調查局特工聚集在洛杉磯郊區托倫斯一處與艾倫有關的住宅外。街道部分路段拉起了警戒線，探照燈照在住宅，周遭有許多媒體空拍機盤旋。一位不願透露姓名的鄰居告訴CNN，他不確定艾倫是否住在那裡，他們不常見到他，但「幾天前」艾倫曾來過。這位鄰居說，嫌犯槍手的父親友善健談，他們經常聯絡。根據美國聯邦選舉委員會的記錄，艾倫在 2024 年 10 月曾向競選總統的賀錦麗總統捐款 25 美元。艾倫自稱是遊戲開發者，CNN提到，男子似乎曾在Steam遊戲平台上發布了一款名為《Bohrdom》的獨立遊戲，售價為1.99美元。根據美國聯邦商標記錄，他於2018年註冊了該遊戲名稱的商標。