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民進黨不分區立委沈伯洋近日為參選台北市長暖身、動作頻頻，綠營與綠媒近期也頻頻造神，稱沈伯洋像韓星裴勇俊、日本巨星木村拓哉、日本防衛大臣小泉進次郎，還有像藝人張孝全。對此，國民黨立委徐巧芯今（26）日表示，沈伯洋有很多稱號，這些稱號加在一起，顯然現在綠營2026年大選的領頭羊就非沈伯洋莫屬了。民眾黨北市松山信義區市議員參選人許甫今日下午在北市景勤一號公園舉行「跳跳城堡 親子手作童樂會」，徐巧芯前往站台並受訪。媒體詢問松信選情，徐巧芯表示，其實可能有些秘密不能先講，但是也不算秘密，現在已經半公開了，似乎就是民進黨要提名的這個人選叫做沈伯洋嘛。她相信沈伯洋他這個是民進黨現在找到在台北市最優秀的人才。徐巧芯說，昨天看到沈伯洋現在已經有好多長的稱號，民進黨裴勇俊，瘦一圈會像木村拓哉，在莫札特跟巴哈可以聊一小時的多邊形戰士，再加上有很像張孝全，也像裴勇俊，這些稱號加在一起，顯然現在的整個2026年大選的領頭羊就非沈伯洋莫屬了。所以如果民進黨對他們的這個這個母雞這麼有信心，對自己的母雞也很有信心，相信台北市長蔣萬安帶領之下，在松山信義可以取得前所未有的好成績。對她而言,高標當然是希望國民黨的5席全上，再加上民眾黨有1席，而民進黨壓縮到3席，這是他們希望能夠達到的最終目標。媒體又問沈伯洋對戰蔣萬安，怎麼看綠營點造神沈伯洋?徐巧芯說，「歡迎多多益善好不好?」但是昨天她已經被立法院的同事電話奪命連環扣提醒，「他們就講說徐巧芯麻煩你表情管理做好一點，壓制住你的嘴角好嗎?然後我就說好好，我會再再努力一點」，因為畢竟現在民進黨還沒有正式的提名嘛。但是如果民進黨認為平常時打籃球就有體育專長，聽音樂就有音樂專長，但是對於市政的事情好像不是總在意，只關心沈伯洋有沒有剪頭髮，他的頭髮的造型如果你不評論就是缺乏高度。民進黨的台北市黨部用這樣子的一個這個方式去作為回應，要讓整個沈伯洋的選舉變成一種迷因。徐巧芯接續說，所以回到市政上來看，沈伯洋昨天唯一提的一個具體的市政，他認為國民黨在台北市執政的70年，這是完全錯誤的說法。而先不講比較早期的這個老前輩，但是當陳水扁也做過一任的台北市長，再加上柯文哲，他在第一任選市長的時候，他是在民進黨的初選結束之後，再跟他做了內參民調之後脫穎而出的，等於是民進黨所禮讓的市長候選人，贏過國民黨的參選人連勝文，在第二任的時候，國民黨也有推派候選人丁守中，所以他也不是代表了國民黨，徐巧芯說，「所以請問一下，4年再加8年，不都是近期以來有很多次無黨籍執政的例子嗎?」所以怎麼能夠說是70年來都是國民黨執政的這樣的一個謊言呢?這顯示了他對於台北市是完全不熟。尤其昨天記者其實已經算是有提醒他說他可能講錯了，但他卻沒有回應這樣的一個錯誤,反而繼續依然故我。所以想回到台北市他是相當不熟悉的。像慈惠堂其實平常都去過好多好多次了，跟廟方也好，跟爐主也好，其實都有很深的情誼。結果他昨天致詞的時候是被徐國勇Cue上來的之外，沈伯洋都在分享說他阿媽家住景其實慈惠堂送的。徐巧芯表示，大家在底下聽到也就是盡量克制自己的表情管理。但是總之如果民進黨做了這樣子的選項，她們非常非常的有自信，無論是蔣萬安市長，或者是議員的候選人們，國民黨或者是民眾黨,在藍白共同合作之下，一定能夠取得好的成績，這一點她不擔心，但也不會輕敵，會全力以赴。