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統一獅與台鋼雄鷹合作主題日「南人祭」，吸引兩隊球迷共襄盛舉。今年邁入第3年，這次以「熱鬪雙城 南人對決」為主軸，創造城市間的火花，加深球迷對台南和高雄文化印象和在地連結，走進球場的同時，也能更貼近城市，在近幾年推出便大受好評，今晚更將邀請范逸臣做為賽後演唱嘉賓，歡迎球迷踴躍進場。這次增加許多特色，除了兩隊啦啦隊和吉祥物在場外和局間的應援帶動外，更製作南人祭優勝錦旗，提升球隊相互對抗的氣氛及台南、高雄兩座城市的文化交流和較勁，贈品也和南人祭主題息息相關，包含熱鬪雙城SHAKE杯、發光燈箱吊飾及優勝錦旗小方巾。今年首創南人祭優勝錦旗，是由台南在地旺展繡莊手工製作，一針一線不僅繡下統一獅和台鋼雄鷹兩支南部勁旅的拚搏榮耀，更拉緊台南和高雄兩隊城市間的羈絆。除了優勝旗幟，此次也製作南人祭主題曲，打造視覺和聽覺的文化交流。昨日開球嘉賓邀請小豪洲沙茶爐第三代傳人陳慶泰擔任開球嘉賓，同樣深耕台南已久，統一獅和小豪洲沙茶爐都已深藏在台南人的記憶中。陳慶泰表示，當初接到邀約時非常驚訝，為了要開出好球，更回去母校建興國中練習，購入棒球相關配備，他也十分感謝統一獅邀約。雖然昨日賽前因雨勢關係，導致比賽延後開打，但毫不影響球迷熱血的心，今天將由阿明豬心冬粉老闆黃賢明擔任開球嘉賓，范逸臣則受邀為賽後演唱嘉賓，歡迎球迷踴躍進場，為統一獅和台鋼雄鷹加油。