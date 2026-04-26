國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（26）日與台中市長盧秀燕，於前鎮慈德宮舉辦「好媽媽連線」見面會，柯志恩、盧秀燕也率黨籍民代，在慈德宮主委林金藝陪同下參拜媽祖，為高雄、台灣祈求平安順遂。盧秀燕強調，柯志恩對高雄一往情深，還有媽媽心，若有機會當市長，會像媽媽一樣照顧市民，希望高雄市民給柯志恩機會。
柯志恩致詞時提到，近年前鎮因亞洲新灣區吸引許多包括AI研發與智慧聚落，前鎮漁港也花了81億升級，民進黨長期執政，雖然發展了許多建設，但高雄就像一棟建築，基礎建設完善了，大樓蓋得再漂亮，更要照顧好裡面住的人。
柯志恩說，前鎮將近18萬人，65歲以上占全區1/4以上，前鎮老年人口比例也高於全國平均值，意味前鎮在長照需求、高齡友善設施及社區醫療資源配置面臨很大壓力，她提出「1.3.5.7.9，幸福要長久」的政見，就是希望能照顧到高雄市的長者、青年、以及兒童三個年齡層，讓三代共好，幸福才能長長久久，未來七個月她會逐步向市民說明細節，目標是涵蓋從幼托到長照的全面照顧，讓高雄的長輩能安養晚年、年輕人敢生敢養。
柯志恩表示，目前台中人口已逼近287萬，高雄則為271萬，她期許能效法盧秀燕市長治理城市的經驗，讓高雄在更方面都能吸引青年回流高雄，並在此成家立業、買得起房。
盧秀燕強調，柯志恩是她的好姐妹，也是她看過非常優質的政治人物。她認為城市就像一個家庭，市民就是家人，「而柯志恩對高雄一往情深，還有媽媽心，若有機會當市長，會像媽媽一樣照顧市民，希望高雄市民給柯志恩機會，給予鼓勵及支持」。
盧秀燕說，柯志恩在高雄深蹲深耕，雖然過去選舉不順利，但沒有因此意志消沉，始終想要支撐高雄這個大家庭，讓人感動。盧秀燕市長也特別拜託在場所有鄉親，當柯志恩的手足與助選員，用力幫忙拉票，讓柯志恩能有機會照顧高雄這個大家庭，她強調，柯志恩如果當市長，因為當選辛苦不易，一定會更珍惜，努力服務高雄，「不像有些人位子是天上掉下來的，且環境有利，就不會珍惜」。
柯志恩最後也特別感謝前鎮慈德宮林金藝主委與鄉親們的熱情，並招待盧秀燕與黨籍民代品嘗高雄在地美食，盧秀燕也和柯志恩約定，之後一定會再來到高雄替柯志恩加油打氣。
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柯志恩最後也特別感謝前鎮慈德宮林金藝主委與鄉親們的熱情，並招待盧秀燕與黨籍民代品嘗高雄在地美食，盧秀燕也和柯志恩約定，之後一定會再來到高雄替柯志恩加油打氣。