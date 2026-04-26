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▲台中市長盧秀燕今天到高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台時表示，柯志恩對高雄「一往情深」，若有機會當市長，一定會用媽媽的心來照顧市民。(圖／記者郭俊暉攝,2026.04.26)

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，高雄跟台中可以彼此學習，未來會持續向市民闡述政見。(圖／記者郭俊暉攝,2026.04.26)

▲台中市長盧秀燕與柯志恩於前鎮慈德宮舉辦「好媽媽連線」見面會，現場湧進近千人，場面熱鬧。(圖／記者郭俊暉攝,2026.04.26)

▲盧秀燕認為，柯志恩深耕高雄，始終想要支撐這個家，讓人感動。柯志恩如果當市長，因當選辛苦不易，一定會更珍惜，努力服務高雄。(圖／記者郭俊暉攝,2026.04.26)

▲高雄市長參選人柯志恩與台中市長盧秀燕合體並約定，之後一定會再來到高雄替柯志恩加油打氣。(圖／記者郭俊暉攝,2026.04.26)

國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（26）日與台中市長盧秀燕，於前鎮慈德宮舉辦「好媽媽連線」見面會，柯志恩、盧秀燕也率黨籍民代，在慈德宮主委林金藝陪同下參拜媽祖，為高雄、台灣祈求平安順遂。盧秀燕強調，柯志恩對高雄一往情深，還有媽媽心，若有機會當市長，會像媽媽一樣照顧市民，希望高雄市民給柯志恩機會。柯志恩致詞時提到，近年前鎮因亞洲新灣區吸引許多包括AI研發與智慧聚落，前鎮漁港也花了81億升級，民進黨長期執政，雖然發展了許多建設，但高雄就像一棟建築，基礎建設完善了，大樓蓋得再漂亮，更要照顧好裡面住的人。柯志恩說，前鎮將近18萬人，65歲以上占全區1/4以上，前鎮老年人口比例也高於全國平均值，意味前鎮在長照需求、高齡友善設施及社區醫療資源配置面臨很大壓力，她提出「1.3.5.7.9，幸福要長久」的政見，就是希望能照顧到高雄市的長者、青年、以及兒童三個年齡層，讓三代共好，幸福才能長長久久，未來七個月她會逐步向市民說明細節，目標是涵蓋從幼托到長照的全面照顧，讓高雄的長輩能安養晚年、年輕人敢生敢養。柯志恩表示，目前台中人口已逼近287萬，高雄則為271萬，她期許能效法盧秀燕市長治理城市的經驗，讓高雄在更方面都能吸引青年回流高雄，並在此成家立業、買得起房。盧秀燕強調，柯志恩是她的好姐妹，也是她看過非常優質的政治人物。她認為城市就像一個家庭，市民就是家人，「而柯志恩對高雄一往情深，還有媽媽心，若有機會當市長，會像媽媽一樣照顧市民，希望高雄市民給柯志恩機會，給予鼓勵及支持」。盧秀燕說，柯志恩在高雄深蹲深耕，雖然過去選舉不順利，但沒有因此意志消沉，始終想要支撐高雄這個大家庭，讓人感動。盧秀燕市長也特別拜託在場所有鄉親，當柯志恩的手足與助選員，用力幫忙拉票，讓柯志恩能有機會照顧高雄這個大家庭，她強調，柯志恩如果當市長，因為當選辛苦不易，一定會更珍惜，努力服務高雄，「不像有些人位子是天上掉下來的，且環境有利，就不會珍惜」。柯志恩最後也特別感謝前鎮慈德宮林金藝主委與鄉親們的熱情，並招待盧秀燕與黨籍民代品嘗高雄在地美食，盧秀燕也和柯志恩約定，之後一定會再來到高雄替柯志恩加油打氣。