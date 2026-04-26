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▲高雄嶄新城市視覺CIS於韓國釜山亮相。（圖／高市府觀光局提供）

▲高雄國際觀光形象廣告於越南胡志明市阮惠步行街播放。（圖／高市府觀光局提供）

▲高雄國際觀光形象廣告於馬來西亞吉隆坡高速公路播放。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局日前推出全新高雄觀光品牌，以嶄新的高雄城市觀光CIS視覺設計與「KEEP VIBRANT KAOHSIUNG」為品牌核心概念，製作全新城市觀光行銷形象廣告，在日本、韓國、越南、馬來西亞等國際都會城市之交通樞紐與觀光熱門景點之大型戶外媒體、數位社群與線上影音平台全面推播放送、強力宣傳，藉此提升高雄在國際旅遊市場的城市曝光能見度、品牌辨識度與旅遊吸引力。觀光局長高閔琳表示，本次打造高雄國際觀光全新品牌，以「KEEP VIBRANT, KAOHSIUNG！活力高雄！」之核心概念與全新視覺形象設計CIS，並首度針對國際旅遊市場—東北亞、東南亞及歐美旅遊市場推出3支國際廣告。以「實現夢想的城市」為核心概念，透過歐美背包客（solo traveler)、亞洲情侶新婚小夫妻、穆斯林親子小家庭之不同視角演繹「一日高雄」。高閔琳表示，全新的高雄觀光品牌CIS之視覺設計，特別以幾何造型與多彩的模組化色塊，構築高雄的城市建築、地景輪廓，象徵多元族群與文化交融；在色彩的部分，以「海洋藍」代表高雄港灣精神與開放視野，「熱情橘」呼應高雄溫暖熱情的溫度與人情味，以及孕育高雄的愛河，「摩登紫」象徵時尚、潮流、創新與未來；在英文字體的設計上，則融入高雄經典地標地景，以橋梁與愛心等意象，象徵突破想像、跨越既有框架的界線與限制，以情感與友誼連結世界、與世界互動。三支國際廣告的精彩影像，從旗津海岸迎著海風逐浪，至高雄流行音樂中心等水岸展演場館、衛武營藝術表演殿堂，走訪體驗蓮池潭、佛光山等傳統宗教民俗信仰，再到自然山城的豐富生態、原鄉部落的文化魅力與城市街區日常風景，呈現在高雄探索、冒險、浪漫與親子同遊的多元樣貌。觀光局說明，今年2月初率先於韓國曝光「KEEP VIBRANT, KAOHSIUNG」國際廣告，日本則於2月中旬起持續播放至3月中旬，越南則在3月於胡志明市知名觀光景點咖啡公寓等處播放，馬來西亞則在4月份於吉隆坡人潮聚集之熱門購物中心及高速公路大型看板播放，韓國市場則選定「釜山」作為首波觀光影片投放城市。觀光局強調，高雄近年觀光滿意度穩站全國第一，屢獲 Klook、Agoda、遠見雜誌、天下雜誌等評比及獎項肯定，是南台灣住宿量能最高，也是環保永續、性別友善、親子與穆斯林友善的城市；「月月周周有活動」的高雄，不僅以人氣爆棚的「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」等大型展演成為國人休閒旅遊與度假首選，更已成為國際偶像巨星、搖滾天團來台舉辦演唱會的首選城市。觀光局指出，透過打造高雄城市觀光全新品牌與「KEEP VIBRANT, KAOHSIUNG」國際形象廣告，期盼向世界傳遞高雄豐富多元的觀光資源、充滿活力動能與希望的城市形象，以及「台灣感性」、「台日友好」、「情熱高雄」與「活力高雄」等核心概念。更多資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG，與觀光局「高雄GO！」官方高雄旅遊APP查詢。