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海軍退役少校、前艦長呂禮詩日前參加中共解放軍海軍建立75週年活動，竟登共艦高呼「解放軍海軍準備好了」、「中國解放軍越強大，台灣越安全」等語。陸委會今（26）日對此回應表示，前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒。陸委會已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。針對呂禮詩於中共海軍活動，配合對台統戰，陸委會回應表示，前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒。相關人士一再利用解放軍活動挑釁台灣社會民主底限，政府將研究其行為是否違法，另為避免是類灰區行為刻意激化社會對立，陸委會已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。退輔會則表示，軍人的核心職責在於「保國衛民」，確保「忠於國家、忠於人民、國家安全」的初衷，並具備「國家、責任、榮譽」的信念，退役後仍應支持國家及國軍，共同守護國家安全。 呂員服役期間受國家培育並歷練重要職務，退役後屢次赴陸發表附和中共的言論，其言行背叛國家、國軍及國人，本會予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。退輔會指出，絕大多數退除役官兵均能秉持堅定愛國信念、確保國家安全的初衷，本會持續分區辦理愛國教育座談，呼籲退伍袍澤勿信敵人統戰伎倆，謹言慎行，並支持強化國防建軍，成為國家安全最堅實的後盾。事實上，這並非呂禮詩首次發表親中言論惹議，2024年11月他參觀中國珠海航展，揚言要讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」，陸委會副主委梁文傑就曾表達遺憾，並語重心長地反問：「退役軍官發表這樣的言論，到底是不是對得起他們曾經帶領的部屬，以及目前日夜都在前線捍衛國家的國軍？」民進黨立委邱志偉也提案修法，將《兩岸人民關係條例》規範對象擴及少校以上且領有終身俸人員。退輔會主委嚴德發也曾表達支持，同時強烈譴責呂禮詩嚴重傷害國家尊嚴，也摧毀軍人忠於國家與忠於人民的核心價值。