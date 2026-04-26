49歲女星王俐人昨（25）日登上成人影音平台SWAG，還直接脫掉上半身的睡衣，裸背讓男優按摩，全場累積觀看次數高達41700次，最高同時觀看人數衝破5600人，直接打破館長、統神的首播紀錄。而《NOWNEWS今日新聞》也詢問到王俐人唯一認愛過的舊愛王少偉，是否支持好友轉型，他則表示已跟王俐人很久沒聯繫，「我們這年紀只要不傷害別人，做自己開心想做的事，都支持。」

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王俐人在演藝圈多年，除了演員老公林琮軒外，她公開認愛的只有王少偉，兩人曾是無話不談的好友，後來昇華為戀人，即便最終回歸朋友關係，雙方至今仍維持深厚的友誼。而昨日王俐人穿大尺度睡衣登上SWAG，還在直播中脫掉上半身，裸背給男優按摩，期間疑似數度露點。對此，《NOWNEWS今日新聞》也詢問到與王俐人有好交情的王少偉，是否支持王俐人的轉型，他則表示：「跟她很久沒聯繫，我們這年紀只要不傷害別人，做自己開心想做的事，都支持。」

▲王少偉（如圖）被問到是否支持王俐人轉型，他則表示已很久沒和對方聯絡。（圖／王少偉・愛 Uncle Sam's Love FB）
▲王少偉（如圖）被問到是否支持王俐人轉型，他則表示已很久沒和對方聯絡。（圖／王少偉・愛 Uncle Sam's Love FB）
王俐人破SWAG紀錄　4萬人搶看她直播

王俐人昨日晚間登上SWAG《華語AV復興大作戰》的直播，初次登上節目就在現場大方解開睡衣肩帶，以坦露上半身的方式，任由男優按摩全身，由於沒貼胸貼，她在挪動身體的過程中疑似數度走光。

此外，王俐人也向粉絲喊話，希望透過這次吸引「金主爸爸」青睞，可以圓她想拍個人寫真的夢想。而當天直播全場累積觀看次數高達41700次，最高同時觀看人數衝破5600人，超越館長、統神的首播紀錄，展現超強號召力。

王俐人否認離婚　坦承與老公已分居

事實上，王俐人3個月前被爆出與林琮軒離婚的消息，但她日前出面受訪時否認，澄清夫妻只是分居。王俐人說老公因為拍戲關係，都住在中國，她則獨自留在台灣。而對於王俐人開直播一事，林琮軒似乎也沒什麼反應，翻看他的臉書粉專，上一次發文還停留在3月，並未對王俐人近期在媒體上的言行做出回應，對於夫妻關係也一向保持沉默，社群動態多專注在戲劇作品上。

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...

黃聖凱編輯記者

嗨，我是黃聖凱，一名以文字為志業的新聞工作者。目前任職NOWNEWS今日新聞娛樂中心記者。

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