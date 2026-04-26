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白宮槍手艾倫的目標是誰？

艾倫將面臨哪些指控？

美國白宮記者協會晚宴發生槍擊事件，美國總統川普險遭襲擊，槍手為來自加州托倫斯（Torrance）的31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen）。美媒指出，槍手的目標是川普政府官員，而他最快將在周一接受提訊。根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，關於週六晚間在總統川普及其他高級官員出席的白宮記者協會晚宴會場外開槍的嫌疑人，相關細節正逐步浮現。兩名執法部門消息人士表示，此次事件槍手共開了至少5至8槍。官員尚未公布嫌疑人可能的作案動機，但報導引述兩名消息人士說法稱，兇手在被捕後向執法人員表示，他的射擊目標是川普政府官員。一名特勤局特工被射出的其中一發子彈擊中，但由於穿著防彈背心而受到保護，預計無大礙。在深夜舉行的新聞發布會上，華盛頓特區大都會警察局代理局長卡洛爾（Jeff Carroll）表示，嫌疑人當時持有一把霰彈槍、一把手槍以及多把刀具，並試圖衝向位於華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton Hotel）晚宴外的安全檢查點。艾倫被揭露在托倫斯一家名為C2 Education的補習機構工作，他曾於2024年12月獲得該公司頒發的「單月最佳教師」獎項。目前尚不清楚他是否仍在該公司任職。華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）於週六晚間宣布，艾倫將被控，在暴力犯罪中使用槍械，以及使用危險武器襲擊聯邦官員等兩項罪名。皮羅表示，隨著調查持續進行，預期還會追加更多罪名，「根據目前我們掌握的情況，很明顯此人意圖造成大範圍的傷害與破壞」；她透露，艾倫最快將於週一在聯邦法院接受提訊。