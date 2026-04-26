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▲美國雖然管制全自動射擊槍械，但回顧歷年來美國重大槍擊案，幾乎都可以看到AR-15步槍成為殺人工具，這款槍也是川普第一次遇槍擊時，槍手使用武器。（圖／達志影像／美聯）

美國總統川普25日晚間出席白宮記者協會年度晚宴時遭遇槍響，所幸川普和第一夫人隨即在特勤局的護送下離開。這已是川普在公開活動中第二次傳出槍擊事件，美國獨特的擁槍文化，半世紀內高達150萬人命喪槍下，甚至連多位現任總統都遭槍擊身亡，成為已開發國家中，槍枝最氾濫的國家。美國是可以合法擁有槍枝的國家，根據英國廣播公司（BBC）引用瑞士研究機構的數據，2018年在美國總共有3億9000萬把槍枝在市面上流通，美國平均每100個人當中擁有槍枝120.5把也是全世界第一，排名第二的葉門為52.8把，而葉門卻是處於內戰中的國家。在槍枝取得容易下，造成傷亡的槍擊事件在美國人的生活中彷彿成為常態，美國社會每隔一段時間就會發生槍擊案、校園屠殺的悲劇。BBC報導，從1968年到2017年的50年間，無論自殺或他殺，總共有150萬美國人死於槍口之下，單2020年就有超過4萬5000人槍擊身亡。槍枝氾濫，美國總統也難逃槍擊，美國歷史上共有4位總統在任內遭槍擊身亡，分別為1865年的林肯（Abraham Lincoln）、1881年加菲爾德（James A. Garfield）、1901年麥金萊（William McKinley），以及1963年甘迺迪（John F. Kennedy）。1981年3月30日，剛上任63天的雷根（Ronald Reagan）總統也遭到槍擊，中彈後經搶救雖然撿回一命，但他的新聞秘書卻因腦部中彈而終生癱瘓，於2014年過世。川普晚宴槍擊案地點華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel），也就是當年雷根遭槍擊重傷的地方。川普則是史上第一位遭遇2次槍擊的美國總統，除了本次晚宴槍擊外，2024年7月13日，川普當時仍是前總統身份，他正在賓州巴特勒發表演講，子彈擦傷了他的耳朵，20歲的槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）則遭特勤局（Secret Service）擊斃。美國槍支暴力和槍擊案致死率，也是已開發國家中最高。儘管政府部門屢屢嘗試立法管制，但是名昭彰的「國家來福槍協會」(National Rifle Association，簡稱NRA)，總有辦法加以反制。NRA成立於1871年，在美國槍支管制未被大眾重視之前，該協會主要為美國人提供槍支安全使用及打獵技巧等方面的培訓課程。不過隨著槍枝在1960年代之後開始泛濫，對於槍枝管制的聲浪在美國也隨之高漲，NRA轉而由槍枝愛好者俱樂部變成反對槍械管制的團體。美國憲法第二修正案載明，「美國民眾持有和攜帶武器的權利不可侵犯」，NRA就將其擴大解釋為政府無權管制人民擁有槍枝的權力，因此儘管槍擊案層出不窮，美國政府在憲法無法修改的前提下，經常只能制定一些無關痛癢、有時效性的槍械管制法案。除此之外，NRA會員超過200萬人，潛在會員估計超過千萬，形成一股龐大政治勢力，NRA下屬的「政治勝利基金」介入了美國國會大選，每年投入上千萬美元參與選舉，NRA支持的候選人選舉平均勝率高達80%，使得許多政客為了選票，不敢得罪NRA。針對外界質疑NRA為槍擊案層出不窮的幫兇，NRA會員總以「槍不會殺人，人才會殺人」，將過錯推得一乾二淨。因此，儘管NRA惡名昭彰，川普仍反對嚴格管制槍枝，甚至多次大讚NRA是偉大愛國組織，還曾在達拉斯NRA大會演說抨擊槍枝管制法律嚴格的國家。2017年，總統第一任期的川普成為30多年來首位出席NRA大會的美國在位總統，當時他宣布，憲法第二修正案遭受的「攻擊」已經結束。2018年5月5日，川普再度出席NRA大會，他抨擊槍管法律嚴格的國家，例如法國及英國，聲稱如果公民擁有槍械，攻擊和刺傷事件將可避免。美國槍擊案層出不窮，但美國人民卻習慣以暴制暴，每當聽到政府將要嚴格管制槍枝，往往都會先去搶購槍枝防身，加上擁槍團體與政界的共生關係，未來美國將持續蟬聯槍擊案傷亡最多的先進國家。